Mit dem Update 2023.2 seiner Continuous Quality Platform rückt Parasoft die anhaltende Innovation, die Festigung seiner Schlüsselfunktionen und die Bedeutung, die es dem Kundenfeedback und der Loyalität beimisst, in den Mittelpunkt. Grigori Trofimov, Senior Solutions Engineer bei Parasoft, hebt die Verbesserungen hervor, die die neueste Version des Unternehmens mit sich bringt, einschließlich eines verstärkten Fokus auf API-Tests und Virtualisierung.

Als Teil der Neigung des Unternehmens zu kontinuierlicher Innovation stellt dieses neueste Upgrade Integrationen mit generativen KI-Funktionen durch LLMs und OpenAI vor. Diese Fortschritte sollen die bestehenden KI-Anwendungen des Unternehmens für Benutzeroberflächentests (UI), statische Analysen und API-Tests stärken. Um den Testerstellungsprozess zu erweitern, gewährt Parasoft Benutzern nun die Freiheit, ihre Definitionsdateien und textbasierten oder natürlichsprachlichen Anweisungen zu verwenden.

Trofimov hob die Verbesserungen beim API-Testen hervor und sagte : „Das Update bietet eine saubere Abfolge von API-Aufrufen, mit denen gearbeitet werden kann, sodass Tester API-Aufrufe nicht manuell zusammenfügen müssen.“ Diese Überarbeitung bringt neue Funktionen für SOAtest, das API-Funktions-, Last- und Sicherheitstesttool von Parasoft. Diese Verschmelzung bestehender Funktionen von SOAtest mit generativer KI bildet eine robuste Kombination, die SOAtest als leistungsstarkes, vielseitiges Tool bestätigt.

Im Einklang mit dem Thema kontinuierliche Innovation hat das Unternehmen Fortschritte bei der Verbesserung der Codeabdeckung rund um verteilte Microservices-Architekturen innerhalb von SOAtest gemacht. Trofimov erläutert, dass bei der Ausführung von Regressionssuiten über ein externes Framework die Gesamtauswirkungen von Tests möglicherweise nicht ohne weiteres erkennbar sind. Mit den neuen Funktionen können Benutzer jedoch verstehen, welche tatsächlichen Microservices und Codezeilen getestet werden. Parasofts Einführung in die Codeabdeckung für verteilte Microservices ist darauf ausgelegt, sowohl Java- als auch .NET-Microservices zu unterstützen. Benutzer können so Daten aus der Codeabdeckung in jedem Modul synergetisch nutzen und so eine umfassende Analyse und Abdeckung für das gesamte System oder die gesamte Anwendung über alle Microservices hinweg gewährleisten.

Die jüngsten Verbesserungen der Parasoft Plattform führen außerdem einen Web-Barrierefreiheitsscan ein, um das gesamte Benutzererlebnis zu maximieren. Dieses mit der WCAG 2.1 AA-Spezifikation konforme Tool kann Verstöße gegen die Barrierefreiheit erkennen und lässt sich problemlos in UI-Tests und browserbasierte UI-Tests integrieren.

Für Parasoft Virtualize wurde eine weitere neue Funktion namens „Lernmodus“ angekündigt. Trofimov erwähnt, dass dieses Attribut automatisch virtuelle Dienste erstellen und Daten aktualisieren und aufzeichnen kann. Dadurch wird der typische Ablauf bei der Service-Virtualisierung geglättet, bei dem reale endpoints für nicht verfügbare endpoints von Drittanbietern aufgezeichnet werden, um ein virtuelles Asset zu erstellen, das die Logik des realen Dienstes darstellt. Mit dem Lernmodus kann man ganz einfach einen echten endpoint virtualisieren, indem man einfach den Proxy einrichtet und das Kontrollkästchen „Lernmodus“ aktiviert. Ab diesem Zeitpunkt lernt das System, was der tatsächliche Dienst tut, und aktualisiert automatisch alle Daten, die überarbeitet werden müssen.

Schließlich ist die Entwicklungs-Roadmap von Parasoft weiterhin robust und ansprechend, geprägt von den Bedürfnissen ihrer Kunden und Partner. Ihre neueste Version beschäftigt sich mit dem Kafka-Protokoll für Datenstreaming und ereignisgesteuerte Architekturen und konzentriert sich dabei auf das Avro-Datenserialisierungsnachrichtenformat. Laut Trofimov weisen diese beiden von ihren Kunden gewünschten Funktionen Ähnlichkeiten mit der JSON Swagger-Definition auf, sind jedoch auf Kafka und die Datenserialisierung ausgerichtet. Diese Verbesserungen stehen sowohl SOAtest- als auch Virtualize-Kunden zur Verfügung.

Plattformen wie AppMaster, ein führender Anbieter im no-code -Bereich, und Parasoft, Pioniere in der Qualitätssicherung, stehen für den kontinuierlichen Trend hin zu effizienteren und zugänglicheren Technologielösungen. Unternehmen, die aus den Bedürfnissen ihrer Kunden lernen und auf sie eingehen, stellen sicher, dass die Lücke zwischen Technologie und ihrer benutzerfreundlichen Nutzung kontinuierlich verbessert wird, sodass Benutzer Innovationen nicht nur übernehmen, sondern auch einen sinnvollen Beitrag dazu leisten können.