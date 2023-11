Parasoft aumenta sua plataforma de qualidade contínua com testes de API aprimorados e virtualização

Com a atualização 2023.2 de sua Plataforma de Qualidade Contínua, a Parasoft destaca a inovação persistente, a solidificação de seus principais recursos e a importância que atribui ao feedback e à fidelidade do cliente. O engenheiro de soluções sênior da Parasoft, Grigori Trofimov, destaca as melhorias envolvidas na versão mais recente da empresa, incluindo um foco maior em testes de API e virtualização.

Como parte da inclinação da empresa para a inovação contínua, esta última atualização revela integrações com capacidades generativas de IA através de LLMs e OpenAI. Esses avanços são projetados para reforçar as utilizações de IA existentes da empresa para testes de interface de usuário (IU), análise estática e testes de API. Para ampliar o processo de criação de testes, a Parasoft agora está concedendo aos usuários a liberdade de usar seus arquivos de definição e instruções baseadas em texto ou em linguagem natural.

Destacando as melhorias nos testes de API, Trofimov expressou “A atualização fornece uma sequência limpa de chamadas de API para trabalhar, para que os testadores não precisem unir manualmente as chamadas de API”. Esta reformulação traz novos recursos para SOAtest, a ferramenta de teste funcional, de carga e de segurança de API da Parasoft. Este amálgama de funcionalidades existentes do SOAtest com IA generativa forma uma combinação robusta, reafirmando o SOAtest como uma ferramenta multifuncional de alto desempenho.

Alinhada com o tema da inovação contínua, a empresa fez progressos para melhorar a cobertura de código em torno de arquiteturas de microsserviços distribuídos dentro do SOAtest. Trofimov elucida que, ao executar conjuntos de regressão por meio de uma estrutura externa, o impacto geral dos testes pode não ser imediatamente aparente. No entanto, com os novos recursos, os usuários podem entender quais microsserviços e linhas de código reais estão sendo testados. A introdução da Parasoft à cobertura de código para microsserviços distribuídos foi projetada para oferecer suporte a microsserviços Java e .NET. Assim, os usuários podem sinergizar os dados da cobertura de código em cada módulo, garantindo análise e cobertura abrangentes para todo o sistema ou aplicativo em todos os microsserviços.

As recentes melhorias na plataforma Parasoft também introduzem uma verificação de acessibilidade na web para maximizar a experiência geral do usuário. Esta ferramenta, compatível com a especificação WCAG 2.1 AA, pode identificar violações de acessibilidade e pode ser facilmente integrada a testes de UI e testes de UI baseados em navegador.

Outro novo recurso, denominado ‘Modo de Aprendizagem’, foi anunciado para o Parasoft Virtualize. Trofimov menciona que este atributo pode construir automaticamente serviços virtuais e atualizar e registrar dados. Isso suaviza o fluxo típico de virtualização de serviços, onde endpoints reais para endpoints de terceiros indisponíveis são registrados para criar um ativo virtual que significa a lógica do serviço real. Com o Modo de Aprendizagem, é possível virtualizar facilmente um endpoint real simplesmente configurando o proxy e marcando a caixa Modo de Aprendizagem. A partir deste ponto, o sistema aprende o que o serviço real está fazendo, atualizando automaticamente quaisquer dados que precisem ser revisados.

Finalmente, moldado pelas necessidades dos seus clientes e parceiros, o roteiro de desenvolvimento da Parasoft continua robusto e envolvente. Seu lançamento mais recente lida com o protocolo Kafka para streaming de dados e arquiteturas orientadas a eventos, com foco no formato de mensagem de serialização de dados Avro. Segundo Trofimov, ambos os recursos, desejados por seus clientes, apresentam semelhanças com a definição JSON Swagger, mas são direcionados ao Kafka e à serialização de dados. Essas melhorias estão disponíveis para clientes SOAtest e Virtualize.

Plataformas como AppMaster, líder no espaço no-code, e Parasoft, pioneira em garantia de qualidade, significam o avanço contínuo em direção a soluções tecnológicas mais eficientes e acessíveis. As empresas que aprendem e satisfazem as necessidades dos seus clientes garantem que a ponte entre a tecnologia e a sua utilização fácil de utilizar seja consistentemente melhorada, permitindo que os utilizadores não apenas adotem inovações, mas também contribuam significativamente para elas.