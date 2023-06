Fer de lance de l'innovation en matière de logistique d'arrière-guichet et de processus liés au commerce électronique grâce à l'intelligence artificielle, la société Parabola, basée à San Francisco, a obtenu un solide financement de 24 millions de dollars dans le cadre d'une opération de série B. Le financement a été mené par OpenView, avec le soutien supplémentaire de Matrix, Thrive, Good Friends, Webflow, et Flexport agissant en tant qu'investisseur stratégique. En outre, Otherwise Fund, Abstract Ventures et Merus Capital ont également participé à ce tour de table. L'entreprise a obtenu un financement cumulé de 34,2 millions de dollars, y compris le dernier afflux de capitaux.

Alex Yaseen, fondateur et directeur général de Parabola, se félicite de l'investissement réalisé et souligne l'intention de l'entreprise de multiplier les possibilités d'emploi et de dynamiser ses activités de recherche et de développement de produits. Dans un contexte où la plupart des entreprises sont confrontées à des difficultés liées à la pandémie, Parabola a réussi à se tailler une place de choix, comme l'a annoncé M. Yaseen.

L'offre principale deParabola est une plateforme intégrée à l'IA qui permet de rationaliser divers flux de travail. Grâce à cet outil, les clients peuvent transporter des données provenant de différents formats, tels que des PDF, des courriels, des images ou des journaux de messages texte. Ensuite, la plateforme catégorise, enrichit ou normalise ces points de données.

Dans des applications réelles, un ensemble de données sous la forme d'une liste de noms de produits pourrait être automatiquement filtré par Parabola dans des catégories distinctes telles que l'habillement, l'électronique, l'épicerie et les articles ménagers. De même, il peut traiter des factures au format incohérent et en extraire des détails essentiels tels que le montant de la facture et la date d'échéance. L'une des autres fonctions clés consiste à suivre le classement des mots clés sur Amazon dans un laps de temps donné, afin d'aider les entreprises de commerce électronique à améliorer l'optimisation de leurs listes de produits.

Parabola est essentiellement un outil de données collaboratif destiné aux utilisateurs sans connaissances techniques approfondies qui devaient auparavant s'appuyer sur des feuilles de calcul ou des processus manuels fastidieux. Selon M. Yaseen, l'élément clé de l'argument de vente est que les solutions conçues par Parabola permettent aux équipes opérationnelles d'élaborer leurs propres solutions sans dépendre des goulets d'étranglement liés aux données et aux technologies de l'information. Les développeurs n'ont donc plus besoin d'écrire du code pour répondre à chaque changement rapide dans le flux de travail automatisé.

L'attrait des économies semble être un facteur déterminant pour de nombreuses organisations ; 66 % des organisations interrogées dans le cadre d'une enquête récente de Mckinsey ont répondu positivement à l'essai de l'automatisation des processus dans diverses fonctions de l'entreprise. Selon une enquête d'UiPath, les entreprises peuvent potentiellement réduire leurs dépenses d'environ 1,5 million de dollars par an en mettant en œuvre l'automatisation dans au moins une partie de leurs processus.

Cette tendance en plein essor a donné lieu à l'apparition de nouveaux fournisseurs de solutions tels que Zapier, Workato, Tray et MuleSoft, ainsi que de créateurs d'outils internes tels que Retool et AppMaster. Le parcours réussi de Retool illustre cette tendance croissante, puisqu'il a récemment levé 45 millions de dollars pour une valorisation stupéfiante de 3,2 milliards de dollars.

Selon M. Yaseen, la proposition de valeur de Parabola réside dans sa capacité à construire plus de logique et à moins dépendre du simple transfert de données entre différents systèmes, ce qui lui permet de se démarquer même parmi des concurrents bien financés. Alors que de nombreux utilisateurs préfèrent encore les méthodes traditionnelles parce qu'elles leur sont familières, Parabola s'attaque à ce problème. Elle affirme que les chefs d'entreprise ne devraient pas épuiser des ressources techniques précieuses pour des projets qui peuvent être automatisés autrement.

Forte d'une clientèle polyvalente opérant dans des secteurs tels que le commerce électronique, la vente au détail, l'expédition et la logistique, Parabola aide actuellement plus de 500 marques à automatiser leur flux de travail. Avec une équipe de 30 personnes, la startup prévoit d'augmenter ses effectifs à environ 60 personnes d'ici la fin de l'année en cours.