Liderando a inovação em logística de back-office e processos relacionados com o comércio eletrónico com inteligência artificial, a Parabola, sediada em São Francisco, obteve um sólido financiamento de 24 milhões de dólares numa operação de financiamento da Série B. O financiamento foi liderado pela OpenView, com apoio adicional da Matrix, Thrive, Good Friends, Webflow, e Flexport atuando como um investidor estratégico; Além disso, o Otherwise Fund, Abstract Ventures e Merus Capital também participaram da rodada. A empresa obteve um financiamento acumulado de 34,2 milhões de dólares, incluindo o último influxo de capital.

O fundador e diretor executivo da Parabola, Alex Yaseen, reconhece a fecundidade do investimento levantado e enfatiza ainda mais a intenção da empresa de aumentar as opções de emprego e revigorar seus esforços de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Num contexto em que a maioria das empresas se debate com adversidades induzidas pela pandemia, a Parabola conseguiu criar uma história de sucesso, de acordo com o anúncio de Yaseen.

A oferta principal daParabola é uma plataforma integrada de IA para otimizar vários fluxos de trabalho. Com esta ferramenta, os clientes podem transportar dados de uma variedade de formatos, como PDFs, e-mails, imagens, registros de mensagens de texto. Posteriormente, a plataforma categoriza, enriquece ou normaliza estes pontos de dados.

Em aplicações reais, um conjunto de dados sob a forma de uma lista de nomes de produtos pode ser filtrado automaticamente pela Parabola em categorias distintas, como vestuário, eletrónica, mercearia e artigos para o lar. Do mesmo modo, pode processar facturas formatadas de forma inconsistente e extrair detalhes vitais como o montante da fatura e a data de vencimento. Uma das outras funções-chave é o acompanhamento das classificações de palavras-chave da Amazon num período de tempo específico, ajudando as empresas de comércio eletrónico numa tentativa de melhorar a otimização da listagem de produtos.

A Parabola, na sua essência, é uma ferramenta de dados colaborativa para utilizadores sem conhecimentos técnicos profundos que anteriormente tinham de confiar em folhas de cálculo ou em processos manuais morosos. Segundo Yaseen, a chave do seu argumento de venda é o facto de as soluções concebidas pela Parabola permitirem que as equipas operacionais criem as suas próprias soluções sem dependerem de dados e de estrangulamentos de TI. Isto elimina a necessidade de os programadores escreverem código para responder a cada mudança rápida no fluxo de trabalho de automatização.

O fascínio da poupança de custos parece ser um fator determinante para muitas organizações; 66% das organizações num inquérito recente da Mckinsey responderam afirmativamente à experimentação da automatização de processos em várias funções empresariais. De acordo com um inquérito da UiPath, as empresas podem potencialmente reduzir as suas despesas em cerca de 1,5 milhões de dólares por ano se implementarem a automatização em pelo menos parte dos seus processos.

Esta tendência crescente tem sido testemunhada por uma série de novos fornecedores de soluções como Zapier, Workato, Tray e MuleSoft, bem como por criadores de ferramentas internas como Retool e AppMaster. O percurso bem sucedido da Retool ilustra esta tendência crescente, tendo recentemente angariado 45 milhões de dólares numa avaliação impressionante de 3,2 mil milhões de dólares.

A proposta de valor da Parabola, diz Yaseen, reside na sua capacidade de construir mais lógica e menos dependência da mera deslocação de dados entre diferentes sistemas, destacando-se mesmo entre concorrentes bem financiados. Embora muitos utilizadores continuem a preferir os métodos tradicionais porque lhes são familiares, a Parabola vai ao encontro deste problema. Afirmam que os líderes empresariais não devem esgotar recursos técnicos valiosos para projectos que podem ser automatizados de outra forma.

Com uma base de clientes versátil que opera em sectores como o comércio eletrónico, o retalho, a expedição e a logística, a Parabola ajuda atualmente mais de 500 marcas na automatização do seu fluxo de trabalho. Com uma equipa de 30 pessoas, a startup planeia acelerar o seu número de funcionários para cerca de 60 até ao final do ano em curso.