Parabola, società con sede a San Francisco che si occupa di innovazione nella logistica di back-office e nei processi legati all'e-commerce grazie all'intelligenza artificiale, ha ottenuto 24 milioni di dollari in un finanziamento di Serie B. Il finanziamento è stato guidato da OpenView, con il supporto aggiuntivo di Matrix, Thrive, Good Friends, e Flexport in qualità di investitore strategico. Il finanziamento è stato guidato da OpenView, con il supporto aggiuntivo di Matrix, Thrive, Good Friends, Webflow e Flexport in qualità di investitore strategico; inoltre, hanno partecipato al round anche Otherwise Fund, Abstract Ventures e Merus Capital. L'azienda ha ottenuto un finanziamento cumulativo di 34,2 milioni di dollari, compreso l'ultimo afflusso di capitale.

Il fondatore e amministratore delegato di Parabola, Alex Yaseen, riconosce la bontà dell'investimento e sottolinea l'intenzione dell'azienda di aumentare le possibilità di impiego e di potenziare le attività di ricerca e sviluppo dei prodotti. In un contesto in cui la maggior parte delle aziende è alle prese con le avversità causate dalla pandemia, Parabola è riuscita a ritagliarsi una storia di successo, come annunciato da Yaseen.

L'offerta principale diParabola è una piattaforma integrata con l'intelligenza artificiale per ottimizzare vari flussi di lavoro. Con questo strumento i clienti possono trasportare dati da una varietà di formati, come PDF, e-mail, immagini, registri di messaggi di testo. Successivamente, la piattaforma categorizza, arricchisce o standardizza questi dati.

Nelle applicazioni reali, un insieme di dati sotto forma di elenco di nomi di prodotti potrebbe essere filtrato automaticamente da Parabola in categorie distinte come abbigliamento, elettronica, alimentari e articoli per la casa. Allo stesso modo, è in grado di elaborare fatture formattate in modo incoerente e di estrarre dettagli vitali come l'importo della fattura e la data di scadenza. Un'altra funzione chiave è il monitoraggio delle classifiche delle parole chiave di Amazon in un arco di tempo specifico, per aiutare le aziende di e-commerce a migliorare l'ottimizzazione degli annunci dei prodotti.

Parabola, in sostanza, è uno strumento di collaborazione sui dati per gli utenti che non hanno conoscenze tecniche approfondite e che in precedenza dovevano affidarsi a fogli di calcolo o a processi manuali che richiedevano molto tempo. Secondo Yaseen, la chiave del loro punto di forza è che le soluzioni progettate da Parabola consentono ai team operativi di costruire le proprie soluzioni senza dipendere dai dati e dai colli di bottiglia informatici. Questo elimina la necessità per gli sviluppatori di scrivere codice per affrontare ogni rapido cambiamento nel flusso di lavoro dell'automazione.

Il fascino della riduzione dei costi sembra essere un fattore trainante per molte organizzazioni; in una recente indagine di Mckinsey, il 66% delle organizzazioni ha risposto affermativamente alla sperimentazione dell'automazione dei processi in varie funzioni aziendali. Secondo un'indagine di UiPath, le aziende possono potenzialmente tagliare circa 1,5 milioni di dollari all'anno dalle loro spese implementando l'automazione in almeno una parte dei loro processi.

Questa tendenza in crescita ha visto nascere nuovi fornitori di soluzioni come Zapier, Workato, Tray e MuleSoft, oltre a costruttori di strumenti interni come Retool e AppMaster. Il percorso di successo di Retool illustra questa tendenza in crescita, avendo recentemente raccolto 45 milioni di dollari a fronte di una valutazione sbalorditiva di 3,2 miliardi di dollari.

La proposta di valore di Parabola, afferma Yaseen, risiede nella capacità di costruire una maggiore logica e una minore dipendenza dal mero spostamento di dati tra sistemi diversi, distinguendosi anche tra i concorrenti ben finanziati. Sebbene molti utenti continuino a preferire i metodi tradizionali per la loro familiarità, Parabola si fa carico di questo punto dolente. L'azienda sostiene che i leader aziendali non dovrebbero esaurire preziose risorse tecniche per progetti che possono essere automatizzati in altro modo.

Con una base clienti versatile che opera in settori come l'e-commerce, la vendita al dettaglio, le spedizioni e la logistica, Parabola assiste attualmente oltre 500 marchi nell'automazione dei loro flussi di lavoro. Con un team di 30 persone, la startup prevede di accelerare l'organico a circa 60 unità entro la fine dell'anno in corso.