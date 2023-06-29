总部位于旧金山的Parabola利用人工智能引领后台物流和电子商务相关流程的创新，在B轮融资中获得了2400万美元的雄厚资金。这笔资金由OpenView领投，Matrix、Thrive、Good Friends、Webflow 和Flexport作为战略投资者提供了额外支持；此外，Other Fund、Abstract Ventures和Merus Capital也参与了这一轮融资。该公司已经获得了累计3420万美元的资金，包括最新涌入的资金。

Parabola公司的创始人兼首席执行官亚历克斯-亚森承认所筹集的投资富有成效，并进一步强调该公司打算增加就业选择和振兴其产品研究和开发工作。根据Yaseen的公告，在大多数公司都在努力应对大流行病引起的逆境的背景下，Parabola成功地开辟了一个成功的故事。

Parabola的核心产品是一个用于简化各种工作流程的人工智能集成平台。有了这个工具，客户可以从各种格式携带数据，如PDF、电子邮件、图像、文本信息记录。此后，该平台对这些数据点进行分类、充实或标准化。

在现实世界的应用中，一个产品名称列表形式的数据集可以通过Parabola自动过滤成不同的类别，如服装、电子产品、杂货和家庭用品。同样，它可以处理格式不一致的发票，并提取重要细节，如发票金额和到期日期。其他关键功能之一是跟踪特定时间范围内的亚马逊关键词排名，协助电子商务企业改善产品列表优化。

Parabola，从本质上讲，是一个为没有深厚技术知识的用户提供的协作数据工具，这些用户以前不得不依赖电子表格或时间密集的手工流程。据Yaseen说，他们的卖点的关键是，Parabola设计的解决方案使运营团队能够建立自己的解决方案，而不依赖数据和IT瓶颈。这消除了开发人员编写代码以解决自动化工作流程中每一个快速变化的需要。

成本节约的诱惑似乎是许多组织的驱动因素；据报道，在最近的麦肯锡调查中，66%的组织对在各种业务职能中试用流程自动化做出了肯定的回答。根据UiPath的调查，企业通过在其流程中至少实施自动化，每年有可能减少约150万美元的开支。

这一蓬勃发展的趋势见证了新的解决方案供应商，如Zapier、Workato、Tray和MuleSoft，以及Retool和AppMaster等内部工具制造商。Retool的成功历程说明了这一增长趋势，它最近以惊人的32亿美元的估值筹集了4500万美元。

Yaseen说，Parabola的价值主张在于他们能够建立更多的逻辑，而不是仅仅依赖在不同系统中转移数据，即使在资金雄厚的竞争对手中也能脱颖而出。虽然许多用户仍然喜欢传统的方法，因为它们是熟悉的，但Parabola公司挖掘了这一痛点。他们断言，企业领导人不应该为那些可以自动化的项目耗费宝贵的技术资源。

Parabola拥有一个在电子商务、零售、航运和物流等行业运作的多功能客户群，目前协助500多个品牌实现了工作流程自动化。该公司的团队规模为30人，计划在今年年底前将其人数增加到60人左右。