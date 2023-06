Parabola z siedzibą w San Francisco, stojąca na czele innowacji w logistyce zaplecza i procesach związanych z handlem elektronicznym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, pozyskała solidne 24 miliony dolarów w ramach finansowania serii B. Finansowanie było prowadzone przez OpenView, przy dodatkowym wsparciu Matrix, Thrive, Good Friends, Webflow i Flexport działającego jako inwestor strategiczny; Ponadto w rundzie uczestniczyły również Otherwise Fund, Abstract Ventures i Merus Capital. Firma pozyskała łączne finansowanie w wysokości 34,2 miliona dolarów, w tym najnowszy napływ kapitału.

Założyciel i dyrektor generalny Parabola, Alex Yaseen, potwierdza owocność pozyskanej inwestycji i dodatkowo podkreśla zamiar firmy, aby zwiększyć możliwości zatrudnienia i ożywić swoje badania i rozwój produktów. Na tle większości firm zmagających się z przeciwnościami wywołanymi pandemią, Parabola zdołała wyrzeźbić historię sukcesu, zgodnie z zapowiedzią Yaseena.

Podstawową ofertąParabola jest zintegrowana ze sztuczną inteligencją platforma usprawniająca różne przepływy pracy. Dzięki temu narzędziu klienci mogą przenosić dane z różnych formatów, takich jak pliki PDF, e-maile, obrazy, dzienniki wiadomości tekstowych. Następnie platforma kategoryzuje, wzbogaca lub standaryzuje te punkty danych.

W rzeczywistych zastosowaniach zbiór danych w postaci listy nazw produktów może być automatycznie filtrowany przez Parabola do różnych kategorii, takich jak odzież, elektronika, artykuły spożywcze i artykuły gospodarstwa domowego. Podobnie może przetwarzać niespójnie sformatowane faktury i wyodrębniać istotne szczegóły, takie jak kwota faktury i termin płatności. Jedną z innych kluczowych funkcji jest śledzenie rankingów słów kluczowych Amazon w określonych ramach czasowych, pomagając firmom e-commerce w dążeniu do poprawy optymalizacji list produktów.

Parabola jest w istocie narzędziem do współpracy nad danymi dla użytkowników bez głębokiej wiedzy technicznej, którzy wcześniej musieli polegać na arkuszach kalkulacyjnych lub czasochłonnych procesach ręcznych. Według Yaseena kluczem do ich sprzedaży jest to, że rozwiązania zaprojektowane przez Parabola umożliwiają zespołom operacyjnym tworzenie własnych rozwiązań bez polegania na danych i wąskich gardłach IT. Eliminuje to potrzebę pisania kodu przez programistów w celu uwzględnienia każdej szybkiej zmiany w przepływie pracy automatyzacji.

Pokusa oszczędności kosztów wydaje się być czynnikiem napędzającym dla wielu organizacji; 66% organizacji w niedawnej ankiecie Mckinsey odpowiedziało twierdząco na testowanie automatyzacji procesów w różnych funkcjach biznesowych. Według ankiety przeprowadzonej przez UiPath, firmy mogą potencjalnie zaoszczędzić około 1,5 miliona dolarów rocznie, wdrażając automatyzację przynajmniej części swoich procesów.

Ten rozwijający się trend był świadkiem pojawienia się nowych dostawców rozwiązań, takich jak Zapier, Workato, Tray i MuleSoft, a także wewnętrznych twórców narzędzi, takich jak Retool i AppMaster. Udana podróż Retool ilustruje ten rosnący trend, który niedawno zebrał 45 milionów dolarów przy oszałamiającej wycenie 3,2 miliarda dolarów.

Propozycja wartości Parabola, mówi Yaseen, polega na ich zdolności do budowania większej logiki i mniejszej zależności od zwykłego przenoszenia danych między różnymi systemami, wyróżniając się nawet wśród dobrze finansowanych konkurentów. Podczas gdy wielu użytkowników nadal preferuje tradycyjne metody, ponieważ są one znane, Parabola wykorzystuje ten punkt bólu. Twierdzą oni, że liderzy przedsiębiorstw nie powinni angażować cennych zasobów technicznych w projekty, które można zautomatyzować w inny sposób.

Szczycąc się wszechstronną bazą klientów działających w branżach takich jak e-commerce, handel detaliczny, spedycja i logistyka, Parabola pomaga obecnie ponad 500 markom w automatyzacji przepływu pracy. Mając zespół liczący 30 osób, startup planuje zwiększyć zatrudnienie do około 60 osób do końca bieżącego roku.