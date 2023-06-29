Компания Parabola, расположенная в Сан-Франциско, возглавляющая инновационные процессы в сфере логистики и электронной коммерции с использованием искусственного интеллекта, получила солидную сумму в 24 миллиона долларов США в рамках серии B финансирования. Финансирование возглавил OpenView при дополнительной поддержке со стороны Matrix, Thrive, Good Friends, Webflow и Flexport, выступившего в качестве стратегического инвестора; кроме того, в раунде также приняли участие фонды Otherwise Fund, Abstract Ventures и Merus Capital. Общий объем финансирования компании составил 34,2 миллиона долларов США, включая последний приток капитала.

Основатель и главный исполнительный директор Parabola Алекс Ясин признает плодотворность привлеченных инвестиций и подчеркивает намерение компании расширить возможности трудоустройства и активизировать усилия по исследованию и разработке продукции. По словам Ясина, в условиях, когда большинство компаний сталкиваются с трудностями, вызванными пандемией, Parabola удалось добиться успеха.

Основное предложениеParabola- это интегрированная в ИИ платформа для оптимизации различных рабочих процессов. С помощью этого инструмента клиенты могут переносить данные из различных форматов, таких как PDF-файлы, электронные письма, изображения, журналы текстовых сообщений. Затем платформа классифицирует, обогащает или стандартизирует эти данные.

В реальных приложениях набор данных в виде списка наименований товаров может быть автоматически отфильтрован с помощью Parabola по отдельным категориям, таким как одежда, электроника, бакалея и товары для дома. Аналогичным образом, он может обрабатывать счета-фактуры в непоследовательном формате и извлекать такие важные детали, как сумма счета и дата его оплаты. Одной из других ключевых функций является отслеживание рейтинга ключевых слов Amazon за определенный период времени, что помогает предприятиям электронной коммерции улучшить оптимизацию списка товаров.

По сути, Parabola - это инструмент совместной работы с данными для пользователей без глубоких технических знаний, которым ранее приходилось полагаться на электронные таблицы или трудоемкие ручные процессы. По словам Ясина, ключевым моментом их продаж является то, что решения, разработанные Parabola, позволяют операционным группам создавать собственные решения, не зависящие от данных и узких мест в ИТ. Это избавляет разработчиков от необходимости писать код для каждого быстрого изменения в рабочем процессе автоматизации.

Привлекательность экономии средств, по-видимому, является движущим фактором для многих организаций; по данным недавнего исследования Mckinsey, 66% организаций утвердительно ответили на вопрос об опробовании автоматизации процессов в различных бизнес-функциях. Согласно исследованию UiPath, предприятия могут потенциально сэкономить около 1,5 миллиона долларов в год на своих расходах, внедрив автоматизацию хотя бы части своих процессов.

Эта растущая тенденция привела к появлению новых поставщиков решений, таких как Zapier, Workato, Tray и MuleSoft, а также внутренних разработчиков инструментов, таких как Retool и AppMaster. Успешный путь компании Retool иллюстрирует эту растущую тенденцию: недавно она привлекла 45 миллионов долларов при ошеломляющей оценке в 3,2 миллиарда долларов.

Ценностное предложение Parabola, говорит Ясин, заключается в их способности создавать более логичные решения и меньшей зависимости от простого переноса данных между различными системами, выделяясь даже среди хорошо финансируемых конкурентов. Хотя многие пользователи все еще предпочитают традиционные методы, потому что они им знакомы, Parabola работает над этой болевой точкой. Они утверждают, что руководители предприятий не должны тратить ценные технические ресурсы на проекты, которые можно автоматизировать иным способом.

Имея обширную клиентскую базу, работающую в таких отраслях, как электронная коммерция, розничная торговля, доставка и логистика, Parabola в настоящее время помогает более 500 брендам в автоматизации рабочих процессов. Имея команду из 30 человек, стартап планирует увеличить численность персонала до 60 человек к концу текущего года.