Yapay zeka ile arka ofis lojistiği ve e-ticaretle ilgili süreçlerde yeniliklere öncülük eden San Francisco merkezli Parabola, B Serisi bir finansman girişiminde 24 milyon dolarlık sağlam bir yatırım elde etti. Finansman, stratejik bir yatırımcı olarak hareket eden Matrix, Thrive, Good Friends, Webflow ve Flexport'un ek desteğiyle OpenView tarafından yönetildi; Ayrıca Aksi takdirde Fon, Soyut Girişimler ve Merus Capital de tura katıldı. Firma, en son sermaye akışı da dahil olmak üzere toplam 34.2 milyon dolarlık bir fon topladı.

Parabola Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Alex Yaseen, artırılan yatırımın ne kadar verimli olduğunu kabul ediyor ve şirketin istihdam seçeneklerini artırma ve ürün araştırma ve geliştirme çabalarını canlandırma niyetini daha da vurguluyor. Yaseen'in duyurusuna göre, çoğu şirketin pandemi kaynaklı olumsuzluklarla boğuştuğu bir ortamda Parabola bir başarı öyküsü yazmayı başardı.

Parabola temel teklifi, çeşitli iş akışlarını düzene sokmak için AI ile entegre bir platformdur. Bu araçla müşteriler, PDF'ler, e-postalar, resimler, kısa mesaj günlükleri gibi çeşitli biçimlerdeki verileri taşıyabilir. Ardından, platform bu veri noktalarını kategorilere ayırır, zenginleştirir veya standartlaştırır.

Gerçek dünya uygulamalarında, ürün adlarının bir listesi biçimindeki bir veri kümesi, Parabola aracılığıyla giyim, elektronik, bakkal ve ev eşyaları gibi farklı kategorilere otomatik olarak filtrelenebilir. Aynı şekilde, tutarsız biçimlendirilmiş faturaları işleyebilir ve fatura tutarı ve vade tarihi gibi hayati ayrıntıları çıkarabilir. Diğer önemli işlevlerden biri, belirli bir zaman dilimi içinde Amazon anahtar kelime sıralamalarını izleyerek e-ticaret şirketlerine ürün listeleme optimizasyonunu iyileştirme teklifinde yardımcı olmaktır.

Parabola, özünde, daha önce elektronik tablolara veya yoğun zaman alan manuel işlemlere güvenmek zorunda kalan ve derin teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için işbirliğine dayalı bir veri aracıdır. Yaseen'e göre satış noktalarının anahtarı, Parabola tarafından tasarlanan çözümlerin, operasyon ekiplerine verilere ve BT darboğazlarına bel bağlamadan kendi çözümlerini oluşturma gücü vermesidir. Bu, geliştiricilerin otomasyon iş akışındaki her hızlı değişikliği ele almak için kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Maliyet tasarrufunun cazibesi, birçok kuruluş için itici bir faktör gibi görünüyor; Yakın tarihli bir Mckinsey anketinde kuruluşların %66'sının çeşitli iş fonksiyonlarında süreç otomasyonunu denemeye olumlu yanıt verdiği bildirildi. Bir UiPath anketine göre işletmeler, süreçlerinin en azından bir kısmına otomasyon uygulayarak harcamalarından yılda yaklaşık 1,5 milyon dolar tasarruf edebilirler.

Bu filizlenen trend, Zapier, Workato, Tray ve MuleSoft gibi bir dizi yeni çözüm sağlayıcının yanı sıra Retool ve AppMaster gibi dahili araç oluşturuculara tanık oldu. Retool'un başarılı yolculuğu, son zamanlarda 3,2 milyar dolarlık şaşırtıcı bir değerlemeyle 45 milyon dolar toplayan bu büyüme trendini gösteriyor.

Yaseen, Parabola'nın değer önerisinin, iyi finanse edilen rakipler arasında bile öne çıkarak, yalnızca farklı sistemler arasında veri kaydırmaya daha az bağımlılık ve daha fazla mantık oluşturma becerilerinde yattığını söylüyor. Pek çok kullanıcı aşina oldukları için hala geleneksel yöntemleri tercih etse de, Parabola bu sorunlu noktadan yararlanıyor. Kurumsal liderlerin, aksi takdirde otomatikleştirilebilecek projeler için değerli teknik kaynakları tüketmemesi gerektiğini iddia ediyorlar.

E-ticaret, perakende, nakliye ve lojistik gibi sektörlerde faaliyet gösteren çok yönlü bir müşteri tabanına sahip olan Parabola, şu anda 500'den fazla markaya iş akışı otomasyonunda yardımcı oluyor. 30 kişilik bir ekip büyüklüğüne sahip olan girişim, çalışan sayısını bu yıl sonuna kadar yaklaşık 60'a çıkarmayı planlıyor.