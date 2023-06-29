يقود الابتكار في مجال الخدمات اللوجستية للمكاتب الخلفية والعمليات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية مع الذكاء الاصطناعي ، وقد حصل Parabola ومقره سان فرانسيسكو على 24 مليون دولار في مشروع تمويل من الفئة ب. تمت قيادة التمويل من قبل OpenView ، مع دعم إضافي من Matrix و Thrive و Good Friends و Webflow و Flexport التي تعمل كمستثمر استراتيجي ؛ بالإضافة إلى ذلك ، شارك صندوق Otherwise ، و Abstract Ventures ، و Merus Capital في الجولة. حصلت الشركة على تمويل تراكمي قدره 34.2 مليون دولار ، بما في ذلك آخر تدفق لرأس المال.

يقر أليكس ياسين ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Parabola ، بإثمار الاستثمار المتزايد ويؤكد أيضًا على نية الشركة لزيادة خيارات التوظيف وتنشيط أبحاث المنتجات ومساعي التطوير. على خلفية معظم الشركات التي تتصارع مع المحن التي يسببها الوباء ، تمكنت Parabola من اقتطاع قصة نجاح ، وفقًا لإعلان ياسين.

العرض الأساسي لـ Parabola عبارة عن منصة مدمجة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط تدفقات العمل المختلفة. باستخدام هذه الأداة ، يمكن للعملاء حمل البيانات من مجموعة متنوعة من التنسيقات ، مثل ملفات PDF ورسائل البريد الإلكتروني والصور وسجلات الرسائل النصية. بعد ذلك ، تقوم المنصة بتصنيف أو إثراء أو توحيد نقاط البيانات هذه.

في تطبيقات العالم الحقيقي ، يمكن تصفية مجموعة البيانات في شكل قائمة بأسماء المنتجات تلقائيًا من خلال Parabola إلى فئات متميزة مثل الملابس والإلكترونيات والبقالة والسلع المنزلية. وبالمثل ، يمكنه معالجة الفواتير المنسقة بشكل غير متسق واستخراج التفاصيل الحيوية مثل مبلغ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق. تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية الأخرى في تتبع تصنيفات الكلمات الرئيسية في Amazon خلال إطار زمني محدد ، ومساعدة شركات التجارة الإلكترونية في محاولة لتحسين قائمة المنتجات.

Parabola ، في جوهرها ، هي أداة بيانات تعاونية للمستخدمين الذين ليس لديهم معرفة تقنية عميقة والذين كان عليهم في السابق الاعتماد على جداول البيانات أو العمليات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً. إن مفتاح نقطة بيعهم ، وفقًا لما قاله ياسين ، هو أن الحلول التي صممها بارابولا تمكن فرق العمليات من بناء حلولهم الخاصة دون الاعتماد على البيانات واختناقات تكنولوجيا المعلومات. هذا يلغي حاجة المطورين لكتابة التعليمات البرمجية لمعالجة كل تغيير سريع في سير عمل الأتمتة.

يبدو أن جاذبية وفورات التكلفة هي العامل الدافع للعديد من المنظمات ؛ أفادت أن 66٪ من المؤسسات في استطلاع حديث أجرته شركة Mckinsey استجابت بشكل إيجابي لتجريب أتمتة العمليات عبر وظائف العمل المختلفة. من خلال إجراء مسح UiPath ، يمكن للشركات أن تحسم حوالي 1.5 مليون دولار سنويًا من نفقاتها من خلال تنفيذ الأتمتة في جزء على الأقل من عملياتها.

شهد هذا الاتجاه المزدهر مجموعة من موفري الحلول الجدد مثل Zapier و Workato و Tray و MuleSoft بالإضافة إلى بناة الأدوات الداخلية مثل Retool و AppMaster . توضح الرحلة الناجحة لشركة Retool هذا الاتجاه المتنامي ، حيث جمعت مؤخرًا 45 مليون دولار بتقييم مذهل قدره 3.2 مليار دولار.

يكمن عرض القيمة لـ Parabola ، كما يقول ياسين ، في قدرتها على بناء المزيد من المنطق وتقليل الاعتماد على مجرد نقل البيانات عبر أنظمة مختلفة ، وتبرز حتى بين المنافسين ذوي التمويل الجيد. بينما لا يزال العديد من المستخدمين يفضلون الأساليب التقليدية لأنها مألوفة ، فإن Parabola يستغل نقطة الألم هذه. يؤكدون أن قادة المؤسسات لا ينبغي أن يستنفدوا الموارد التقنية القيمة للمشاريع التي يمكن أتمتتها بطريقة أخرى.

بفضل قاعدة عملاء متعددة الاستخدامات تعمل عبر صناعات مثل التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والشحن والخدمات اللوجستية ، تساعد Parabola حاليًا أكثر من 500 علامة تجارية في أتمتة سير العمل. بوجود فريق بحجم 30 ، تخطط الشركة الناشئة لتسريع عدد موظفيها إلى حوالي 60 بحلول نهاية العام الحالي.