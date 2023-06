Parabola, gevestigd in San Francisco, is een voorloper op het gebied van innovatie in back-office logistieke en e-commerce gerelateerde processen met kunstmatige intelligentie en heeft in een Serie B-financiering een solide 24 miljoen dollar binnengehaald. De financiering werd geleid door OpenView, met aanvullende steun van Matrix, Thrive, Good Friends, Webflow en Flexport als strategische investeerder. Daarnaast namen ook Otherwise Fund, Abstract Ventures en Merus Capital deel aan de ronde. Het bedrijf heeft een cumulatieve financiering van $34,2 miljoen verzameld, inclusief de laatste kapitaalinstroom.

Oprichter en Chief Executive Officer van Parabola, Alex Yaseen, erkent de vruchtbaarheid van de opgehaalde investering en benadrukt verder de intentie van het bedrijf om de tewerkstellingsmogelijkheden uit te breiden en de inspanningen op het gebied van productonderzoek en -ontwikkeling te versterken. Tegen de achtergrond van de meeste bedrijven die worstelen met door pandemieën veroorzaakte tegenslagen, is Parabola erin geslaagd om een succesverhaal te schrijven, zoals Yaseen aankondigde.

Parabola's kernaanbod is een AI-geïntegreerd platform voor het stroomlijnen van verschillende workflows. Met deze tool kunnen klanten gegevens meenemen uit verschillende formaten, zoals PDF's, e-mails, afbeeldingen en sms-logboeken. Vervolgens categoriseert, verrijkt of standaardiseert het platform deze datapunten.

In echte toepassingen kan een dataset in de vorm van een lijst met productnamen automatisch door Parabola worden gefilterd in verschillende categorieën zoals kleding, elektronica, kruidenierswaren en huishoudelijke artikelen. Op dezelfde manier kan het inconsistent geformatteerde facturen verwerken en er vitale details uithalen, zoals het factuurbedrag en de vervaldatum. Een van de andere belangrijke functies is het bijhouden van Amazon trefwoord rankings binnen een specifiek tijdsbestek, wat e-commerce bedrijven helpt bij het verbeteren van de optimalisatie van product listings.

Parabola is in essentie een gezamenlijke gegevenstool voor gebruikers zonder diepgaande technische kennis die voorheen moesten vertrouwen op spreadsheets of tijdrovende handmatige processen. De sleutel tot hun verkoopargument is volgens Yaseen dat de oplossingen van Parabola operationele teams in staat stellen om hun eigen oplossingen te bouwen zonder afhankelijk te zijn van data en IT-knelpunten. Hierdoor hoeven ontwikkelaars geen code te schrijven voor elke snelle verandering in de automatiseringsworkflow.

De aantrekkingskracht van kostenbesparingen lijkt een drijvende factor te zijn voor veel organisaties; in een recent onderzoek van Mckinsey reageerde 66% van de organisaties bevestigend op het testen van procesautomatisering in verschillende bedrijfsfuncties. Uit een onderzoek van UiPath blijkt dat bedrijven ongeveer 1,5 miljoen dollar per jaar op hun kosten kunnen besparen door automatisering in ten minste een deel van hun processen te implementeren.

Deze ontluikende trend heeft geleid tot een groot aantal nieuwe aanbieders van oplossingen, zoals Zapier, Workato, Tray en MuleSoft, maar ook interne toolbouwers zoals Retool en AppMaster. De succesvolle reis van Retool illustreert deze groeiende trend, na onlangs 45 miljoen dollar te hebben opgehaald voor een duizelingwekkende waardering van 3,2 miljard dollar.

De waardepropositie van Parabola, zegt Yaseen, ligt in hun vermogen om meer logica te bouwen en minder afhankelijk te zijn van het louter verschuiven van gegevens tussen verschillende systemen, waardoor ze zelfs tussen goed gefinancierde concurrenten opvallen. Hoewel veel gebruikers nog steeds de voorkeur geven aan traditionele methoden omdat die vertrouwd zijn, speelt Parabola in op dit pijnpunt. Ze beweren dat bedrijfsleiders geen waardevolle technische middelen moeten uitputten voor projecten die anders geautomatiseerd kunnen worden.

Met een veelzijdig klantenbestand in sectoren als e-commerce, detailhandel, scheepvaart en logistiek helpt Parabola momenteel meer dan 500 merken bij hun workflowautomatisering. De startup heeft een team van 30 mensen en is van plan om het aantal medewerkers te verhogen tot ongeveer 60 tegen het einde van het lopende jaar.