OpenAI dévoile une nouvelle API Assistants pour intégrer les capacités d'IA dans les applications

Lors de la récente conférence des développeurs, OpenAI, une organisation réputée en matière d'intelligence artificielle, a levé les rideaux sur une API avancée, l' Assistants API. Cette technologie est considérée comme un pionnier, aidant les développeurs à intégrer des « expériences de type agent » sur mesure à leurs applications.

La nouvelle Assistants API ouvre la voie à la création d'un « assistant » spécialisé capable de suivre des instructions précises, d'accéder à des bases de connaissances externes et d'utiliser la suite OpenAI de modèles et d'outils d'IA génératifs pour accomplir diverses tâches. Cela pourrait ouvrir la voie à une myriade d’applications, depuis un outil d’analyse de données basé sur le langage naturel jusqu’à un planificateur de vacances exploitant l’IA ou même un assistant de codage.

Le moteur qui alimente l' Assistants API est Code Interpreter, un outil interne développé par OpenAI. Dévoilé plus tôt en mars pour ChatGPT, le Code Interpreter exécute du code Python écrit dans un environnement sandbox sécurisé. Il offre la capacité de générer des tableaux et des graphiques, ainsi que des fichiers de processus, permettant ainsi aux assistants créés avec l'API d'exécuter du code de manière itérative et de résoudre à la fois des problèmes de codage et des problèmes mathématiques.

De plus, l'API peut se connecter à un composant de récupération, améliorant les assistants conçus par les développeurs avec des données collectées à partir de sources externes aux modèles OpenAI's, telles que des spécifications de produits ou des documents fournis par les employés d'une entreprise. Il sous-tend également l'appel de fonctions, permettant aux assistants d'exécuter des fonctions de programmation définies par les développeurs et d'incorporer les réponses dans leurs messages.

La nouvelle API Assistants est en version bêta et est disponible gratuitement pour tous les développeurs. Selon OpenAI, les jetons utilisés pour l'API seront facturés aux tarifs par jeton du modèle choisi. Dans ce contexte, les « jetons » font référence à des morceaux de texte brut (par exemple, le terme « fantastique » divisé en « fan », « tas » et « tic »).

En cours, les plans OpenAI's incluent la possibilité pour les clients de fournir leurs outils pour piloter l'assistant, afin d'améliorer les fonctionnalités de Code Interpreter, du composant de récupération et des appels de fonctions sur sa plate-forme.