🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

OpenAI, Yapay Zeka Yeteneklerini Uygulamalara Entegre Etmek için Yeni Asistanlar API'sini Tanıtıyor

Kas 07, 2023
OpenAI, Yapay Zeka Yeteneklerini Uygulamalara Entegre Etmek için Yeni Asistanlar API'sini Tanıtıyor

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen geliştirici konferansında, değerli yapay zeka kuruluşu OpenAI, gelişmiş bir API olan Assistants API perdelerini araladı. Bu teknolojinin, geliştiricilerin uygulamalarına özel 'aracı benzeri deneyimler' eklemelerini kolaylaştırarak hız belirleyici olması öngörülüyor.

Yeni Assistants API, kesin talimatları takip edebilen, harici bilgi tabanlarına erişebilen ve çeşitli görevleri gerçekleştirmek için OpenAI üretken yapay zeka modelleri ve araçlarını kullanabilen özel bir 'asistan' yaratmanın yolunu açıyor. Bu, doğal dil odaklı bir veri analiz aracından, yapay zekadan yararlanan bir tatil planlamacıya ve hatta bir kodlama asistanına kadar sayısız uygulamanın önünü açabilir.

Assistants API güç veren motor, OpenAI tarafından geliştirilen şirket içi bir araç olan Code Interpreter'dır. Mart ayının başlarında ChatGPT için tanıtılan Code Interpreter, yazılı Python kodunu güvenli bir sanal alan ortamında çalıştırıyor. Grafikler ve grafiklerin yanı sıra işlem dosyaları oluşturma becerisine sahiptir, böylece API ile oluşturulan asistanların kodu yinelemeli olarak çalıştırmasına ve hem kodlama hem de matematik sorunlarını çözmesine olanak tanır.

Üstelik API, geliştirici tarafından tasarlanan asistanları, ürün özellikleri veya şirket çalışanları tarafından sağlanan belgeler gibi OpenAI's modellerinin dışındaki kaynaklardan toplanan verilerle geliştirerek bir geri alma bileşenine bağlanabiliyor. Ayrıca, asistanların geliştiriciler tarafından belirlenen programlama işlevlerini yürütmesine ve yanıtları mesajlarına dahil etmesine olanak tanıyarak işlev çağrısını da destekler.

Yeni Asistanlar API'si beta test aşamasındadır ve tüm geliştiricilerin kullanımına ücretsiz olarak sunulmaktadır. OpenAI uyarınca, API için kullanılan tokenlar, seçilen modelin token başına oranları üzerinden faturalandırılacaktır. Bu bağlamda, "belirteçler", ham metin parçalarını ifade eder (örneğin, "fantastik" teriminin "hayran", "tas" ve "tik" olarak ikiye ayrılması).

OpenAI's gelecek planları arasında müşterilerin asistanı çalıştırmak için kendi araçlarını sağlamalarına olanak sağlanması, Kod Yorumlayıcının işlevselliğinin, erişim bileşeninin ve platformunda işlev çağrısının geliştirilmesi yer alıyor. Bu ilerleme, kullanıcıların kapsamlı, no-code bir yaklaşım kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar da dahil olmak üzere bir dizi uygulama oluşturmasına olanak tanıyan AppMaster gibi platformlar tarafından sunulan güçlü, her şey dahil çözümleri hatırlatıyor.

İlgili Mesajlar

Google'ın Üçüncü Taraf Çerezlerini Planlı Olarak Kaldırma Süreci, Chrome'un İzlenme Koruması Teknolojisinin Test Edilmesiyle Hız Kazanıyor
date Ara 15, 2023
Google'ın Üçüncü Taraf Çerezlerini Planlı Olarak Kaldırma Süreci, Chrome'un İzlenme Koruması Teknolojisinin Test Edilmesiyle Hız Kazanıyor
Google, siteler arası izlemeyi kısıtlayan yeni bir özellik olan İzlenme Korumasını test ederek Özel Korumalı Alan girişiminde ilerleme kaydediyor.
Web App Development
Dağıtımsal Öncülük, Optimize Edilmiş Yapay Zeka Testi ve Yönetimi Platformu
date Ara 15, 2023
Dağıtımsal Öncülük, Optimize Edilmiş Yapay Zeka Testi ve Yönetimi Platformu
Eski AI eğitim platformu SigOpt Kurucu Ortağı Scott Clark, Distributional adında bir startup kurdu.
AI Software Entrepreneurship
Mobil Uygulamanın Yayınlanmasının Gecikmesi Büyük Gelir Kayıplarıyla Sonuçlanıyor: Kobiton Raporu
date Ara 15, 2023
Mobil Uygulamanın Yayınlanmasının Gecikmesi Büyük Gelir Kayıplarıyla Sonuçlanıyor: Kobiton Raporu
Kobiton'un son anketi, işletmelerin %75'inin mobil uygulama güncellemelerinin gecikmesi nedeniyle minimum 100.000 ABD doları tutarında gelir kaybı yaşadığını belirtiyor.
Automation Mobile App Entrepreneurship
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin