OpenAI, Yapay Zeka Yeteneklerini Uygulamalara Entegre Etmek için Yeni Asistanlar API'sini Tanıtıyor

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen geliştirici konferansında, değerli yapay zeka kuruluşu OpenAI, gelişmiş bir API olan Assistants API perdelerini araladı. Bu teknolojinin, geliştiricilerin uygulamalarına özel 'aracı benzeri deneyimler' eklemelerini kolaylaştırarak hız belirleyici olması öngörülüyor.

Yeni Assistants API, kesin talimatları takip edebilen, harici bilgi tabanlarına erişebilen ve çeşitli görevleri gerçekleştirmek için OpenAI üretken yapay zeka modelleri ve araçlarını kullanabilen özel bir 'asistan' yaratmanın yolunu açıyor. Bu, doğal dil odaklı bir veri analiz aracından, yapay zekadan yararlanan bir tatil planlamacıya ve hatta bir kodlama asistanına kadar sayısız uygulamanın önünü açabilir.

Assistants API güç veren motor, OpenAI tarafından geliştirilen şirket içi bir araç olan Code Interpreter'dır. Mart ayının başlarında ChatGPT için tanıtılan Code Interpreter, yazılı Python kodunu güvenli bir sanal alan ortamında çalıştırıyor. Grafikler ve grafiklerin yanı sıra işlem dosyaları oluşturma becerisine sahiptir, böylece API ile oluşturulan asistanların kodu yinelemeli olarak çalıştırmasına ve hem kodlama hem de matematik sorunlarını çözmesine olanak tanır.

Üstelik API, geliştirici tarafından tasarlanan asistanları, ürün özellikleri veya şirket çalışanları tarafından sağlanan belgeler gibi OpenAI's modellerinin dışındaki kaynaklardan toplanan verilerle geliştirerek bir geri alma bileşenine bağlanabiliyor. Ayrıca, asistanların geliştiriciler tarafından belirlenen programlama işlevlerini yürütmesine ve yanıtları mesajlarına dahil etmesine olanak tanıyarak işlev çağrısını da destekler.

Yeni Asistanlar API'si beta test aşamasındadır ve tüm geliştiricilerin kullanımına ücretsiz olarak sunulmaktadır. OpenAI uyarınca, API için kullanılan tokenlar, seçilen modelin token başına oranları üzerinden faturalandırılacaktır. Bu bağlamda, "belirteçler", ham metin parçalarını ifade eder (örneğin, "fantastik" teriminin "hayran", "tas" ve "tik" olarak ikiye ayrılması).

OpenAI's gelecek planları arasında müşterilerin asistanı çalıştırmak için kendi araçlarını sağlamalarına olanak sağlanması, Kod Yorumlayıcının işlevselliğinin, erişim bileşeninin ve platformunda işlev çağrısının geliştirilmesi yer alıyor. Bu ilerleme, kullanıcıların kapsamlı, no-code bir yaklaşım kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar da dahil olmak üzere bir dizi uygulama oluşturmasına olanak tanıyan AppMaster gibi platformlar tarafından sunulan güçlü, her şey dahil çözümleri hatırlatıyor.