OpenAI stellt neue Assistenten-API zur Integration von KI-Funktionen in Anwendungen vor

Auf der kürzlich abgehaltenen Entwicklerkonferenz enthüllte die angesehene Organisation für künstliche Intelligenz OpenAI den Vorhang für eine fortschrittliche API, die Assistants API. Diese Technologie soll zukunftsweisend sein und es Entwicklern erleichtern, „agentenähnliche Erlebnisse“ zu integrieren, die speziell auf ihre Apps zugeschnitten sind.

Die neuartige Assistants API ebnet den Weg für die Schaffung eines spezialisierten „Assistenten“, der präzisen Anweisungen folgen, auf externe Wissensdatenbanken zugreifen und die OpenAI Suite generativer KI-Modelle und -Tools nutzen kann, um verschiedene Aufgaben zu erledigen. Dies könnte den Weg für unzählige Anwendungen ebnen, von einem auf natürlicher Sprache basierenden Datenanalysetool über einen Urlaubsplaner mit KI bis hin zu einem Codierungsassistenten.

Die Engine, die die Assistants API antreibt, ist Code Interpreter, ein von OpenAI entwickeltes internes Tool. Der Code Interpreter wurde Anfang März für ChatGPT vorgestellt und führt geschriebenen Python-Code in einer sicheren Sandbox-Umgebung aus. Es bietet die Möglichkeit, Diagramme und Grafiken zu erstellen sowie Dateien zu verarbeiten, wodurch mit der API erstellte Assistenten in die Lage versetzt werden, Code iterativ auszuführen und sowohl Codierungs- als auch mathematische Probleme zu lösen.

Darüber hinaus kann die API mit einer Abrufkomponente verbunden werden und so von Entwicklern entworfene Assistenten mit Daten erweitern, die aus Quellen außerhalb der OpenAI's Modelle stammen, wie etwa Produktspezifikationen oder von Mitarbeitern eines Unternehmens bereitgestellte Dokumente. Es unterstützt auch Funktionsaufrufe und ermöglicht es Assistenten, von Entwicklern festgelegte Programmierfunktionen auszuführen und die Antworten in ihre Nachrichten zu integrieren.

Die neue Assistants-API befindet sich im Betatest und ist für alle Entwickler kostenlos verfügbar. Gemäß OpenAI werden die für die API verwendeten Token zu den Pro-Token-Tarifen des gewählten Modells in Rechnung gestellt. In diesem Zusammenhang beziehen sich „Tokens“ auf Rohtextteile (z. B. der Begriff „fantastic“ aufgeteilt in „fan“, „tas“ und „tic“).

Zu den geplanten Plänen OpenAI's gehört es, Kunden die Bereitstellung ihrer Tools zur Steuerung des Assistenten zu ermöglichen und die Funktionalität des Code-Interpreters, der Abrufkomponente und des Funktionsaufrufs auf seiner Plattform zu verbessern.