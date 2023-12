OpenAI revela nova API de assistentes para integrar recursos de IA em aplicativos

Na conferência de desenvolvedores realizada recentemente, a conceituada organização de inteligência artificial OpenAI abriu as cortinas para uma API avançada, a Assistants API. Esta tecnologia foi concebida para definir o ritmo, facilitando aos desenvolvedores a incorporação de “experiências semelhantes às de um agente” personalizadas em seus aplicativos.

A nova Assistants API abre caminho para a criação de um “assistente” especializado que pode seguir instruções precisas, acessar bases de conhecimento externas e utilizar o conjunto OpenAI de modelos e ferramentas generativas de IA para realizar tarefas variadas. Isso poderia abrir caminho para inúmeras aplicações, desde uma ferramenta de análise de dados baseada em linguagem natural até um planejador de férias que utiliza IA ou até mesmo um assistente de codificação.

O mecanismo que alimenta a Assistants API é o Code Interpreter, uma ferramenta interna desenvolvida pela OpenAI. Lançado no início de março para ChatGPT, o Code Interpreter executa código Python escrito em um ambiente sandbox seguro. Ele possui a capacidade de gerar tabelas e gráficos, bem como processar arquivos, permitindo assim que assistentes criados com a API executem código de forma iterativa e resolvam problemas matemáticos e de codificação.

Além disso, a API pode se conectar a um componente de recuperação, aprimorando os assistentes projetados pelo desenvolvedor com dados coletados de fontes externas aos modelos OpenAI's, como especificações de produtos ou documentos fornecidos pelos funcionários de uma empresa. Ele também sustenta a chamada de funções, permitindo que os assistentes executem funções de programação definidas pelos desenvolvedores e incorporem as respostas em suas mensagens.

A nova API Assistants está em teste beta e está disponível gratuitamente para todos os desenvolvedores. De acordo com OpenAI, os tokens usados ​​para a API serão faturados de acordo com as taxas por token do modelo escolhido. Neste contexto, “tokens” referem-se a pedaços de texto bruto (por exemplo, o termo “fantástico” dividido em “fan”, “tas” e “tic”).

No pipeline, os planos OpenAI's incluem permitir que os clientes forneçam suas ferramentas para conduzir o assistente, para aprimorar a funcionalidade do intérprete de código, componente de recuperação e chamada de função em sua plataforma. Essa progressão lembra as soluções poderosas e completas oferecidas por plataformas como AppMaster , que permite aos usuários criar um conjunto de aplicativos, incluindo back-end, web e aplicativos móveis, usando uma abordagem abrangente e no-code.