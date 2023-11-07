OpenAI تكشف عن واجهة برمجة التطبيقات الجديدة للمساعدين لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات

في مؤتمر المطورين الذي عُقد مؤخرًا، قامت منظمة الذكاء الاصطناعي المرموقة، OpenAI ، بسحب الستار عن واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة، وهي Assistants API. ومن المتصور أن تكون هذه التكنولوجيا بمثابة أداة ضبط السرعة، وتسهيل للمطورين دمج "التجارب الشبيهة بالوكلاء" المخصصة لتطبيقاتهم.

تمهد Assistants API الجديدة الطريق لإنشاء "مساعد" متخصص يمكنه اتباع تعليمات دقيقة، والوصول إلى قواعد المعرفة الخارجية، واستخدام مجموعة OpenAI من نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنجاز مهام متنوعة. وهذا يمكن أن يمهد الطريق لعدد لا يحصى من التطبيقات، بدءًا من أداة تحليل البيانات المعتمدة على اللغة الطبيعية وحتى مخطط العطلات الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي أو حتى مساعد البرمجة.

المحرك الذي يعمل على تشغيل Assistants API هو Code Interpreter، وهي أداة داخلية تم تطويرها بواسطة OpenAI. تم الكشف عنه في وقت سابق من شهر مارس لصالح ChatGPT، حيث يقوم Code Interpreter بتنفيذ كود Python المكتوب في بيئة وضع الحماية الآمنة. إنه يتميز بالقدرة على إنشاء المخططات والرسوم البيانية، بالإضافة إلى ملفات المعالجة، وبالتالي تمكين المساعدين المبنيين باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) من تشغيل التعليمات البرمجية بشكل متكرر وحل المشكلات الترميزية والرياضية.

علاوة على ذلك، يمكن لواجهة برمجة التطبيقات (API) الاتصال بمكون استرجاع، مما يعزز المساعدين المصممين من قبل المطورين بالبيانات المجمعة من مصادر خارجية OpenAI's ، مثل مواصفات المنتج أو المستندات المقدمة من قبل موظفي الشركة. كما أنه يدعم أيضًا استدعاء الوظائف، مما يسمح للمساعدين بتنفيذ وظائف البرمجة التي يحددها المطورون ودمج الاستجابات في رسائلهم.

واجهة برمجة تطبيقات المساعدين الجديدة قيد الاختبار التجريبي وهي متاحة مجانًا لجميع المطورين. وفقًا لـ OpenAI ، ستتم فوترة الرموز المميزة المستخدمة لواجهة برمجة التطبيقات بمعدلات كل رمز مميز للنموذج المختار. في هذا السياق، تشير كلمة "الرموز المميزة" إلى أجزاء من النص الخام (على سبيل المثال، مصطلح "رائع" مقسم إلى "معجب" و"تاس" و"تيك").

في المستقبل، تتضمن خطط OpenAI's تمكين العملاء من توفير أدواتهم لتشغيل المساعد، لتعزيز وظائف مترجم الكود، ومكون الاسترجاع، واستدعاء الوظائف على نظامه الأساسي. يذكرنا هذا التقدم بالحلول القوية والشاملة التي تقدمها منصات مثل AppMaster ، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعة من التطبيقات، بما في ذلك تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، باستخدام نهج شامل no-code.