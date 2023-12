OpenAI przedstawia nowe API Asystentów umożliwiające integrację możliwości AI z aplikacjami

Na niedawno zorganizowanej konferencji programistów ceniona organizacja zajmująca się sztuczną inteligencją OpenAI odsłoniła zaawansowane Assistants API. Technologia ta ma wyznaczać tempo i ułatwiać programistom wdrażanie „doświadczeń przypominających agenta” dostosowanych do ich aplikacji.

Nowatorski Assistants API toruje drogę do stworzenia wyspecjalizowanego „asystenta”, który może postępować zgodnie z dokładnymi instrukcjami, uzyskiwać dostęp do zewnętrznych baz wiedzy i wykorzystywać pakiet generatywnych modeli i narzędzi AI OpenAI do wykonywania różnorodnych zadań. Może to utorować drogę niezliczonym aplikacjom, od narzędzia do analizy danych opartego na języku naturalnym po narzędzie do planowania wakacji wykorzystujące sztuczną inteligencję, a nawet asystenta kodowania.

Silnikiem obsługującym Assistants API jest Code Interpreter, autorskie narzędzie opracowane przez OpenAI. Zaprezentowany wcześniej w marcu dla ChatGPT, Interpreter kodu wykonuje napisany kod Pythona w bezpiecznym środowisku piaskownicy. Oferuje możliwość generowania wykresów i wykresów, a także przetwarzania plików, umożliwiając w ten sposób asystentom zbudowanym za pomocą interfejsu API iteracyjne uruchamianie kodu i rozwiązywanie zarówno problemów kodowych, jak i matematycznych.

Co więcej, API może łączyć się z komponentem wyszukiwania, wzbogacając asystentów zaprojektowanych przez programistów o dane zebrane ze źródeł zewnętrznych w stosunku do modeli OpenAI's, takie jak specyfikacje produktów lub dokumenty dostarczone przez pracowników firmy. Stanowi także podstawę wywoływania funkcji, umożliwiając asystentom wykonywanie funkcji programistycznych ustawionych przez programistów i uwzględnianie odpowiedzi w ich komunikatach.

Nowe API Asystentów znajduje się w fazie testów beta i jest dostępne bezpłatnie dla wszystkich programistów. Zgodnie z OpenAI, tokeny użyte w API będą fakturowane według stawek za token wybranego modelu. W tym kontekście „żetony” odnoszą się do fragmentów surowego tekstu (np. termin „fantastyczny” podzielony na „fan”, „tas” i „tic”).

W przygotowaniu plany OpenAI's obejmują umożliwienie klientom dostarczania narzędzi do obsługi asystenta, ulepszenia funkcjonalności interpretera kodu, komponentu wyszukiwania i wywoływania funkcji na platformie. Taki postęp przypomina potężne, kompleksowe rozwiązania oferowane przez platformy takie jak AppMaster , które pozwalają użytkownikom tworzyć pakiet aplikacji, w tym aplikacje zaplecza, aplikacje internetowe i mobilne, przy użyciu kompleksowego podejścia no-code.