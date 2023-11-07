OpenAI 推出新的助手 API，将 AI 功能集成到应用程序中

在最近举行的开发者大会上，备受尊敬的人工智能组织OpenAI揭开了高级 API—— Assistants API帷幕。这项技术被设想为引领者，帮助开发人员将定制的“类似代理的体验”融入到他们的应用程序中。

新颖的Assistants API为创建专门的“助手”铺平了道路，该“助手”可以遵循精确的指令、访问外部知识库并利用OpenAI生成式 AI 模型和工具套件来完成各种任务。这可以为无数应用程序铺平道路，从自然语言驱动的数据分析工具到利用人工智能的假期规划器，甚至编码助手。

为Assistants API提供支持的引擎是 Code Interpreter，它是OpenAI开发的内部工具。代码解释器于 3 月初针对 ChatGPT 推出，可在安全的沙箱环境中执行编写的 Python 代码。它具有生成图表和图形以及处理文件的能力，从而使使用 API 构建的助手能够迭代运行代码并解决编码和数学问题。

此外，该 API 可以与检索组件连接，利用从OpenAI's模型外部来源收集的数据（例如产品规格或公司员工提供的文档）来增强开发人员设计的助手。它还支持函数调用，允许助手执行开发人员设置的编程函数并将响应合并到他们的消息中。

新的 Assistants API 正在进行 Beta 测试，所有开发人员都可以免费使用。根据OpenAI ，用于 API 的代币将按照所选模型的每个代币费率开具发票。在本文中，“标记”指的是原始文本片段（例如，术语“fantastic”分为“fan”、“tas”和“tic”）。

目前， OpenAI's计划包括让客户能够提供驱动助手的工具，增强其平台上代码解释器、检索组件和函数调用的功能。这种进步让人想起AppMaster等平台提供的强大、包罗万象的解决方案，它允许用户使用全面的no-code方法创建一套应用程序，包括后端、Web 和移动应用程序。