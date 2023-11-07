OpenAI представляет новый API Assistants для интеграции возможностей искусственного интеллекта в приложения

На недавно состоявшейся конференции разработчиков уважаемая организация по искусственному интеллекту OpenAI приоткрыла завесу над передовым API Assistants API. Предполагается, что эта технология станет лидером, помогая разработчикам включать в свои приложения «агентоподобный опыт».

Новый Assistants API открывает путь к созданию специализированного «помощника», который может следовать точным инструкциям, получать доступ к внешним базам знаний и использовать набор генеративных моделей и инструментов ИИ OpenAI для выполнения различных задач. Это может открыть путь для множества приложений: от инструмента анализа данных на естественном языке до планировщика отпуска с использованием искусственного интеллекта или даже помощника по программированию.

В основе Assistants API лежит Code Interpreter, собственный инструмент, разработанный OpenAI. Интерпретатор кода, представленный ранее в марте для ChatGPT, выполняет написанный код Python в безопасной изолированной среде. Он может похвастаться возможностью создавать диаграммы и графики, а также обрабатывать файлы, тем самым позволяя помощникам, созданным с помощью API, итеративно запускать код и решать как программные, так и математические проблемы.

Более того, API может подключаться к компоненту поиска, расширяя возможности созданных разработчиками помощников данными, собранными из источников, внешних по отношению к моделям OpenAI's, таких как спецификации продуктов или документы, предоставленные сотрудниками компании. Он также поддерживает вызов функций, позволяя помощникам выполнять программные функции, установленные разработчиками, и включать ответы в свои сообщения.

Новый API Assistants находится на стадии бета-тестирования и доступен бесплатно для всех разработчиков. Согласно OpenAI, токены, используемые для API, будут выставляться по ставкам за токен выбранной модели. В этом контексте «токены» относятся к фрагментам необработанного текста (например, термин «фантастический» разделен на «фан», «тас» и «тик»).

В планах OpenAI's — предоставить клиентам возможность предоставлять свои инструменты для управления помощником, улучшить функциональность интерпретатора кода, компонента поиска и вызова функций на своей платформе. Такой прогресс напоминает мощные комплексные решения, предлагаемые такими платформами, как AppMaster , которые позволяют пользователям создавать набор приложений, включая серверные, веб-приложения и мобильные приложения, используя комплексный подход no-code.