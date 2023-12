OpenAI onthult nieuwe Assistants API om AI-mogelijkheden in applicaties te integreren

Op de onlangs gehouden ontwikkelaarsconferentie trok de gewaardeerde kunstmatige-intelligentieorganisatie OpenAI de gordijnen open voor een geavanceerde API, de Assistants API. Het is de bedoeling dat deze technologie toonaangevend zal zijn en ontwikkelaars in staat zal stellen 'agent-achtige ervaringen' op maat van hun apps te integreren.

De nieuwe Assistants API maakt de weg vrij voor het creëren van een gespecialiseerde 'assistent' die nauwkeurige instructies kan volgen, toegang kan krijgen tot externe kennisbanken en de OpenAI suite van generatieve AI-modellen en -tools kan gebruiken om gevarieerde taken uit te voeren. Dit zou de weg kunnen vrijmaken voor talloze toepassingen, van een data-analysetool op basis van natuurlijke taal tot een vakantieplanner die gebruik maakt van AI of zelfs een codeerassistent.

De motor die de Assistants API aandrijft is Code Interpreter, een interne tool ontwikkeld door OpenAI. De Code Interpreter, die eerder in maart werd onthuld voor ChatGPT, voert geschreven Python-code uit in een veilige sandbox-omgeving. Het beschikt over de mogelijkheid om grafieken en grafieken te genereren, evenals procesbestanden, waardoor assistenten die met de API zijn gebouwd, code iteratief kunnen uitvoeren en zowel coderings- als wiskundige problemen kunnen oplossen.

Bovendien kan de API verbinding maken met een ophaalcomponent, waardoor door ontwikkelaars ontworpen assistenten kunnen worden voorzien van gegevens die zijn verzameld uit bronnen buiten de modellen OpenAI's, zoals productspecificaties of documenten die door werknemers van een bedrijf zijn aangeleverd. Het ondersteunt ook het aanroepen van functies, waardoor assistenten programmeerfuncties kunnen uitvoeren die door ontwikkelaars zijn ingesteld en de antwoorden in hun berichten kunnen opnemen.

De nieuwe Assistants API bevindt zich in de bètatestfase en is gratis beschikbaar voor alle ontwikkelaars. Volgens OpenAI worden de tokens die voor de API worden gebruikt, gefactureerd tegen de tarieven per token van het gekozen model. In deze context verwijzen “tokens” naar stukjes ruwe tekst (de term “fantastisch” wordt bijvoorbeeld opgesplitst in “fan”, “tas” en “tic”).

In de pijplijn omvatten de plannen OpenAI's onder meer het mogelijk maken van klanten om hun tools te leveren om de assistent aan te sturen, om de functionaliteit van Code Interpreter, de ophaalcomponent en het aanroepen van functies op zijn platform te verbeteren.