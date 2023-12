OpenAI ra mắt API trợ lý mới để tích hợp các khả năng AI vào ứng dụng

Tại hội nghị nhà phát triển được tổ chức gần đây, tổ chức trí tuệ nhân tạo đáng kính OpenAI đã vén bức màn về một API nâng cao, Assistants API. Công nghệ này được hình dung là công cụ định hình tốc độ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà phát triển kết hợp 'trải nghiệm giống như tác nhân' dành riêng cho ứng dụng của họ.

Assistants API mới mở đường cho việc tạo ra một 'trợ lý' chuyên dụng có thể làm theo hướng dẫn chính xác, truy cập các cơ sở kiến ​​thức bên ngoài và sử dụng bộ công cụ và mô hình AI tổng quát OpenAI để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau. Điều này có thể mở đường cho vô số ứng dụng, từ công cụ phân tích dữ liệu dựa trên ngôn ngữ tự nhiên đến công cụ lập kế hoạch kỳ nghỉ khai thác AI hoặc thậm chí là trợ lý mã hóa.

Công cụ hỗ Assistants API là Trình thông dịch mã, một công cụ nội bộ được phát triển bởi OpenAI. Ra mắt vào đầu tháng 3 cho ChatGPT, Trình thông dịch mã thực thi mã Python được viết trong môi trường hộp cát an toàn. Nó tự hào có khả năng tạo biểu đồ và đồ thị, cũng như xử lý các tệp, từ đó cho phép các trợ lý được xây dựng bằng API chạy lặp lại mã và giải quyết cả các vấn đề về mã hóa và toán học.

Hơn nữa, API có thể kết nối với thành phần truy xuất, nâng cao các trợ lý do nhà phát triển thiết kế với dữ liệu được thu thập từ các nguồn bên ngoài mô hình OpenAI's, chẳng hạn như thông số kỹ thuật sản phẩm hoặc tài liệu do nhân viên của công ty cung cấp. Nó cũng củng cố việc gọi hàm, cho phép trợ lý thực thi các chức năng lập trình do nhà phát triển đặt ra và kết hợp các phản hồi trong tin nhắn của họ.

API Trợ lý mới đang trong giai đoạn thử nghiệm beta và được cung cấp miễn phí cho tất cả các nhà phát triển. Theo OpenAI, các mã thông báo được sử dụng cho API sẽ được lập hóa đơn theo tỷ lệ mỗi mã thông báo của mô hình đã chọn. Trong ngữ cảnh này, “mã thông báo” đề cập đến các đoạn văn bản thô (ví dụ: thuật ngữ “tuyệt vời” được chia thành “fan”, “tas” và “tic”).

Trong quá trình triển khai, các kế hoạch OpenAI's bao gồm việc cho phép khách hàng cung cấp các công cụ của họ để điều khiển trợ lý, nhằm nâng cao chức năng của Trình thông dịch mã, thành phần truy xuất và gọi hàm trên nền tảng của nó. Sự phát triển như vậy gợi nhớ đến các giải pháp mạnh mẽ, toàn diện được cung cấp bởi các nền tảng như AppMaster , cho phép người dùng tạo một bộ ứng dụng, bao gồm ứng dụng phụ trợ, web và ứng dụng di động, sử dụng cách tiếp cận toàn diện, no-code.