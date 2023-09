DeepMind de Google travaille avec Google Cloud pour lancer SynthID, un outil de filigrane d'images générées par l'IA

Une coentreprise entre DeepMind, la branche de recherche en intelligence artificielle de Google, et Google Cloud, a conduit à la création de SynthID, un outil révolutionnaire qui intègre des filigranes invisibles dans les images générées par l'IA. L'outil est conçu exclusivement pour les images créées par le modèle de génération d'images de Google.

SynthID, désormais en version bêta et disponible pour certains utilisateurs de Vertex AI – l'arène de Google pour le développement d'applications et de modèles d'IA – insère un filigrane numérique directement dans les pixels d'une image. Remarquablement, malgré cette intégration, le filigrane reste caché à l’œil humain mais peut être détecté par un algorithme.

La technologie propriétaire permettant de créer SynthID ne prend actuellement en charge que le modèle texte-image de Google, Imagen, qui est exclusivement disponible sur Vertex AI. Cette décision intervient alors que Google a précédemment déclaré son intention d'incorporer des métadonnées pour signaler le contenu multimédia généré par les modèles d'IA ; avec SynthID, Google fait un pas de plus dans cette direction.

Les créateurs de SynthID ont soutenu que le filigrane placé par l'outil continue de persister même après des modifications importantes d'une image, comme une modification de ses couleurs ou une hypercompression. Selon DeepMind, l'outil, créé en collaboration avec Google Research (la division R&D de Google), capitalise sur deux modèles d'IA : un pour le filigrane et un autre pour l'identification. Ces deux facettes ont subi un entraînement simultané sur une grande variété d’images.

Cependant, malgré sa technologie de pointe, SynthID n'est pas infaillible dans la reconnaissance des images filigranées, à défaut d'offrir une confiance absolue. Cependant, il peut faire la différence entre les cas où une image peut posséder un filigrane et les cas où une image est très susceptible d'en encapsuler un.

Bien que SynthID puisse être vulnérable aux manipulations extrêmes d’images, il expose un moyen technique prometteur pour faciliter les relations responsables avec le contenu généré par l’IA par les individus et les organisations. Le billet de blog indiquait en outre que SynthID pourrait évoluer au rythme d'autres modèles et supports d'IA tels que le texte, l'audio et la vidéo.

