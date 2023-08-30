Совместное предприятие DeepMind, исследовательского подразделения Google в области искусственного интеллекта, и Google Cloud привело к созданию SynthID, революционного инструмента, который встраивает невидимые водяные знаки в изображения, созданные искусственным интеллектом. Инструмент предназначен исключительно для изображений, созданных с помощью модели генерации изображений Google.

SynthID, который сейчас находится в стадии бета-тестирования и доступен избранным пользователям Vertex AI — арены Google для разработки приложений и моделей искусственного интеллекта, вставляет цифровой водяной знак непосредственно в пиксели изображения. Примечательно, что, несмотря на эту интеграцию, водяной знак остается скрытым от человеческого глаза, но его можно обнаружить с помощью алгоритма.

Запатентованная технология создания SynthID в настоящее время поддерживает только модель преобразования текста в изображение Google Imagen, которая доступна исключительно на Vertex AI. Этот шаг связан с тем, что Google ранее заявил о своем намерении включить метаданные для сигнализации медиаконтента, создаваемого моделями искусственного интеллекта; с SynthID Google делает еще один шаг в этом направлении.

Создатели SynthID утверждают, что водяной знак, размещенный этим инструментом, продолжает сохраняться даже после значительных изменений изображения, таких как изменение его цветов или чрезмерное сжатие. По данным DeepMind, инструмент, созданный в сотрудничестве с Google Research (подразделение исследований и разработок Google), использует две модели искусственного интеллекта: одну для нанесения водяных знаков, а другую для идентификации. Эти два аспекта подвергались одновременной тренировке на самых разных изображениях.

Однако, несмотря на свою передовую технологию, SynthID не является безошибочным в распознавании изображений с водяными знаками и не может обеспечить абсолютную уверенность. Однако он может различать случаи, когда изображение может иметь водяной знак, и случаи, когда изображение с высокой вероятностью инкапсулирует его.

Хотя SynthID может быть уязвим для экстремальных манипуляций с изображениями, он открывает многообещающий технический способ облегчить ответственное обращение с контентом, созданным искусственным интеллектом, отдельными лицами и организациями. В сообщении блога далее говорится, что SynthID может развиваться вместе с другими моделями и средами искусственного интеллекта, такими как текст, аудио и видео.

Аналогичным образом, AppMaster , мощный инструмент no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, также представляет собой стремление к инновационному использованию технологий. Подобно тому, как SynthID использует ИИ для нанесения водяных знаков на изображения, AppMaster эффективно использует ИИ для автоматизации процессов разработки приложений, обеспечивая эффективность работы пользователей благодаря широкому спектру функций.