DeepMind firmy Google współpracuje z Google Cloud, aby uruchomić SynthID, narzędzie do znakowania wodnego obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję

Wspólne przedsięwzięcie działu badawczego Google zajmującego się sztuczną inteligencją DeepMind i Google Cloud doprowadziło do stworzenia SynthID, rewolucyjnego narzędzia, które osadza niewidoczne znaki wodne w obrazach generowanych przez sztuczną inteligencję. Narzędzie jest przeznaczone wyłącznie do obrazów tworzonych przez model generowania obrazów Google.

SynthID, obecnie w wersji beta i dostępny dla wybranych użytkowników Vertex AI — areny Google do opracowywania aplikacji i modeli sztucznej inteligencji, umieszcza cyfrowy znak wodny bezpośrednio w pikselach obrazu. Co ciekawe, pomimo tej integracji znak wodny pozostaje ukryty przed ludzkim okiem, a mimo to może zostać wykryty przez algorytm.

Zastrzeżona technologia tworzenia SynthID obsługuje obecnie wyłącznie model Google zamiany tekstu na obraz, Imagen, który jest dostępny wyłącznie w Vertex AI. Posunięcie to następuje po wcześniejszym zadeklarowaniu przez Google zamiaru włączania metadanych do sygnalizowania treści multimedialnych generowanych przez modele sztucznej inteligencji; dzięki SynthID Google robi kolejny krok w tym kierunku.

Twórcy SynthID utrzymują, że znak wodny umieszczony przez narzędzie pozostaje trwały nawet po znaczących modyfikacjach obrazu, takich jak zmiana jego kolorów lub hiperkompresja. Według DeepMind narzędzie stworzone we współpracy z Google Research (działem badawczo-rozwojowym Google) wykorzystuje dwa modele sztucznej inteligencji: jeden do znakowania wodnego, a drugi do identyfikacji. Te dwa aspekty przeszły jednoczesne szkolenie na szerokiej gamie obrazów.

Jednak pomimo najnowocześniejszej technologii SynthID nie jest nieomylny w rozpoznawaniu obrazów ze znakami wodnymi i nie zapewnia całkowitej pewności. Może jednak rozróżnić przypadki, w których obraz może zawierać znak wodny, od przypadków, w których obraz z dużym prawdopodobieństwem będzie go zawierał.

Chociaż SynthID może być podatny na ekstremalne manipulacje obrazami, ujawnia obiecujący techniczny sposób ułatwiania odpowiedzialnego postępowania z treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję przez osoby i organizacje. W poście na blogu stwierdzono ponadto, że SynthID może ewoluować w tempie innych modeli sztucznej inteligencji i mediów, takich jak tekst, dźwięk i wideo.

