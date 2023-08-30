أدى مشروع مشترك بين DeepMind، ذراع أبحاث الذكاء الاصطناعي لشركة Google، وGoogle Cloud إلى إنشاء SynthID، وهي أداة ثورية تتضمن علامات مائية غير مرئية في الصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. تم تصميم الأداة حصريًا للصور التي تم إنشاؤها بواسطة نموذج إنشاء الصور من Google.

SynthID، الآن في مرحلة تجريبية ومتاح لمستخدمي Vertex AI - ساحة Google لتطوير تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي، يقوم بإدخال علامة مائية رقمية مباشرة في وحدات بكسل الصورة. ومن اللافت للنظر أنه على الرغم من هذا التكامل، تظل العلامة المائية مخفية عن العين البشرية ولكن يمكن اكتشافها بواسطة الخوارزمية.

تدعم التقنية الخاصة بإنشاء SynthID حاليًا نموذج تحويل النص إلى صورة من Google فقط، Imagen، والذي يتوفر حصريًا على Vertex AI. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه جوجل سابقًا عن نيتها دمج البيانات الوصفية للإشارة إلى محتوى الوسائط الناتج عن نماذج الذكاء الاصطناعي؛ ومع SynthID، تتخذ Google خطوة أخرى في هذا الاتجاه.

أكد منشئو SynthID أن العلامة المائية التي وضعتها الأداة تستمر في الاستمرار حتى بعد إجراء تعديلات كبيرة على الصورة، مثل تغيير ألوانها أو ضغطها بشكل مفرط. وفقًا لـ DeepMind، فإن الأداة، التي تم إنشاؤها بالتعاون مع Google Research (قسم البحث والتطوير في Google)، تستفيد من نموذجين للذكاء الاصطناعي: أحدهما لوضع العلامات المائية والآخر لتحديد الهوية. خضع هذان الجانبان لتدريب متزامن على مجموعة واسعة من الصور.

ومع ذلك، على الرغم من التكنولوجيا المتطورة، فإن SynthID ليس معصومًا من الخطأ في التعرف على الصور ذات العلامات المائية، ويفشل في تقديم الثقة المطلقة. ومع ذلك، يمكنه التمييز بين الحالات التي قد تحتوي فيها الصورة على علامة مائية والحالات التي من المحتمل جدًا أن تحتوي الصورة على علامة مائية.

على الرغم من أن SynthID قد يكون عرضة للتلاعب الشديد بالصور، إلا أنه يكشف عن طريقة تقنية واعدة لتسهيل التعامل المسؤول مع المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي من قبل الأفراد والمنظمات. وذكر منشور المدونة أيضًا أن SynthID قد يتطور بالتوازي مع نماذج ووسائط الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل النص والصوت والفيديو.

وعلى جبهة مماثلة، تمثل AppMaster ، وهي أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، أيضًا التزامًا باستخدام التكنولوجيا بشكل مبتكر. تمامًا مثلما تستفيد SynthID من الذكاء الاصطناعي لوضع العلامات المائية على الصور، يستخدم AppMaster الذكاء الاصطناعي بشكل فعال لأتمتة عمليات تطوير التطبيقات، مما يضمن كفاءة المستخدم من خلال مجموعة واسعة من الوظائف.