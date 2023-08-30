谷歌人工智能研究部门 DeepMind 和谷歌云之间的合资企业开发了 SynthID，这是一种革命性的工具，可以在人工智能生成的图像中嵌入隐形水印。该工具专为 Google 图像生成模型创建的图像而设计。

SynthID 目前处于测试阶段，可供 Vertex AI（Google 开发人工智能应用程序和模型的舞台）的部分用户使用，它将数字水印直接注入图像的像素中。值得注意的是，尽管进行了这种集成，水印仍然对人眼隐藏，但可以通过算法检测到。

用于创建 SynthID 的专有技术目前仅支持 Google 的文本到图像模型 Imagen，该模型仅在 Vertex AI 上可用。此举正值谷歌此前宣布打算将元数据纳入人工智能模型生成的信号媒体内容之际；通过 SynthID，Google 又朝这个方向迈出了一步。

SynthID 的创建者坚持认为，即使对图像进行了重大修改（例如更改其颜色或对其进行超压缩），该工具放置的水印仍会继续存在。据 DeepMind 称，该工具是与 Google Research（谷歌的研发部门）合作创建的，它利用了两种人工智能模型：一种用于水印，另一种用于识别。这两个方面同时接受了各种图像的训练。

然而，尽管 SynthID 拥有尖端技术，但它在识别水印图像方面并非万无一失，无法提供绝对的信心。然而，它可以区分图像可能拥有水印的情况和图像很可能封装水印的情况。

虽然 SynthID 可能容易受到极端图像处理的影响，但它提供了一种有前途的技术方法，可以促进个人和组织负责任地处理人工智能生成的内容。该博客文章进一步指出，SynthID 可能会与其他人工智能模型和媒体（例如文本、音频和视频）一起发展。

类似地， AppMaster是一款用于创建后端、Web 和移动应用程序的强大no-code工具，也代表了创新利用技术的承诺。就像 SynthID 利用人工智能为图像添加水印一样， AppMaster有效地利用人工智能来自动化应用程序开发流程，通过其广泛的功能确保用户效率。