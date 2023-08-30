Google'ın DeepMind'ı, Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Görüntülere Filigran Eklemeye Yönelik Bir Araç olan SynthID'yi Başlatmak İçin Google Cloud ile Çalışıyor

Google'ın yapay zeka araştırma kolu DeepMind ve Google Cloud arasındaki ortak girişim, yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülere görünmez filigranlar yerleştiren devrim niteliğinde bir araç olan SynthID'nin yaratılmasına yol açtı. Araç, yalnızca Google'ın görsel oluşturma modeliyle oluşturulan görseller için tasarlanmıştır.

Şu anda beta sürümünde olan ve Google'ın AI uygulamaları ve modelleri geliştirme alanı olan Vertex AI'nin seçkin kullanıcılarının kullanımına sunulan SynthID, dijital bir filigranı doğrudan görüntünün piksellerine aşılıyor. Dikkat çekici bir şekilde, bu entegrasyona rağmen filigran insan gözünden gizleniyor ancak bir algoritma tarafından tespit edilebiliyor.

SynthID oluşturmaya yönelik özel teknoloji şu anda yalnızca Google'ın yalnızca Vertex AI'de bulunan metinden resme modeli Imagen'ı desteklemektedir. Bu hamle, Google'ın daha önce yapay zeka modelleri tarafından oluşturulan medya içeriğini sinyallemek için meta verileri dahil etme niyetini açıkladığı sırada geldi; SynthID ile Google bu yönde bir adım daha atıyor.

SynthID'nin yaratıcıları, araç tarafından yerleştirilen filigranın, bir görüntüde renklerin değiştirilmesi veya aşırı sıkıştırılması gibi önemli değişikliklerden sonra bile kalıcı olmaya devam ettiğini ileri sürdüler. DeepMind'a göre, Google Research (Google'ın Ar-Ge bölümü) ile işbirliği içinde oluşturulan araç, iki yapay zeka modelinden yararlanıyor: biri filigranlama ve diğeri tanımlama için. Bu iki yön, çok çeşitli görüntüler üzerinde eş zamanlı eğitimden geçti.

Bununla birlikte, son teknolojisine rağmen SynthID, filigranlı görüntüleri tanıma konusunda kusursuz değildir ve mutlak güven sunma konusunda başarısızdır. Bununla birlikte, bir görselin filigrana sahip olabileceği durumlar ile bir görselin filigran içerme ihtimalinin yüksek olduğu durumlar arasında ayrım yapabilir.

SynthID, aşırı görüntü manipülasyonlarına karşı savunmasız olsa da, bireyler ve kuruluşlar tarafından yapay zeka tarafından oluşturulan içerikle sorumlu bir şekilde ilgilenmeyi kolaylaştıracak umut verici bir teknik yolu ortaya koyuyor. Blog gönderisinde ayrıca SynthID'nin diğer AI modelleri ve metin, ses ve video gibi ortamlarla aynı hızda gelişebileceği belirtildi.

Benzer bir açıdan bakıldığında, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir araç olan AppMaster da teknolojiyi yenilikçi bir şekilde kullanma konusundaki kararlılığı temsil etmektedir. Tıpkı SynthID'nin görüntülere filigran eklemek için yapay zekadan yararlandığı gibi, AppMaster uygulama geliştirme süreçlerini otomatikleştirmek için yapay zekayı etkili bir şekilde kullanarak geniş işlevsellik yelpazesi aracılığıyla kullanıcı verimliliği sağlar.