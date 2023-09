DeepMind van Google werkt samen met Google Cloud om SynthID te lanceren, een tool voor het watermerken van door AI gegenereerde beelden

Een joint venture tussen Google's onderzoeksafdeling voor kunstmatige intelligentie, DeepMind, en Google Cloud heeft geleid tot de creatie van SynthID, een revolutionaire tool die onzichtbare watermerken in door AI gegenereerde afbeeldingen insluit. De tool is exclusief ontworpen voor afbeeldingen die zijn gemaakt met het afbeeldingsgenererende model van Google.

SynthID, nu in bèta en beschikbaar voor geselecteerde gebruikers van Vertex AI – de arena van Google voor de ontwikkeling van AI-applicaties en -modellen, injecteert een digitaal watermerk rechtstreeks in de pixels van een afbeelding. Opmerkelijk is dat ondanks deze integratie het watermerk voor het menselijk oog verborgen blijft, maar toch door een algoritme kan worden gedetecteerd.

De eigen technologie voor het maken van SynthID ondersteunt momenteel alleen het tekst-naar-afbeelding-model van Google, Imagen, dat exclusief beschikbaar is op Vertex AI. Deze stap komt omdat Google eerder zijn voornemen kenbaar maakte om metadata op te nemen om media-inhoud te signaleren die door AI-modellen wordt gegenereerd; met SynthID zet Google weer een stap in deze richting.

De makers van SynthID hebben volgehouden dat het watermerk dat door de tool wordt geplaatst, blijft bestaan, zelfs na aanzienlijke wijzigingen aan een afbeelding, zoals het veranderen van de kleuren of het hypercomprimeren ervan. Volgens DeepMind maakt de tool, gemaakt in samenwerking met Google Research (de R&D-afdeling van Google), gebruik van twee AI-modellen: een voor watermerken en een voor identificatie. Deze twee facetten ondergingen gelijktijdige training op een grote verscheidenheid aan afbeeldingen.

Ondanks de geavanceerde technologie is SynthID echter niet onfeilbaar in het herkennen van afbeeldingen met een watermerk, en biedt het geen absoluut vertrouwen. Er kan echter onderscheid worden gemaakt tussen gevallen waarin een afbeelding een watermerk kan hebben, en gevallen waarin de kans groot is dat een afbeelding er een inkapselt.

Hoewel SynthID mogelijk kwetsbaar is voor extreme beeldmanipulatie, legt het een veelbelovende technische manier bloot om verantwoorde omgang met door AI gegenereerde inhoud door individuen en organisaties te vergemakkelijken. In de blogpost werd verder gesteld dat SynthID in gelijke tred zou kunnen evolueren met andere AI-modellen en media zoals tekst, audio en video.

