DeepMind do Google trabalha com Google Cloud para lançar SynthID, uma ferramenta para marcar imagens geradas por IA com marca d’água

Uma joint venture entre o braço de pesquisa de inteligência artificial do Google, DeepMind, e o Google Cloud levou à criação do SynthID, uma ferramenta revolucionária que incorpora marcas d’água invisíveis em imagens geradas por IA. A ferramenta foi projetada exclusivamente para imagens criadas pelo modelo de geração de imagens do Google.

SynthID, agora em beta e disponível para usuários selecionados do Vertex AI – a arena do Google para o desenvolvimento de aplicativos e modelos de IA, infunde uma marca d'água digital diretamente nos pixels de uma imagem. Notavelmente, apesar desta integração, a marca d'água permanece oculta ao olho humano, mas pode ser detectada por um algoritmo.

A tecnologia proprietária para criação de SynthID atualmente suporta apenas o modelo de texto para imagem do Google, Imagen, que está disponível exclusivamente no Vertex AI. Essa mudança ocorre no momento em que o Google declarou anteriormente sua intenção de incorporar metadados para sinalizar conteúdo de mídia gerado por modelos de IA; com o SynthID, o Google está dando mais um passo nessa direção.

Os criadores do SynthID sustentam que a marca d’água colocada pela ferramenta continua a persistir mesmo após modificações significativas em uma imagem, como alteração de suas cores ou hipercompressão. Segundo a DeepMind, a ferramenta, criada em colaboração com o Google Research (divisão de P&D do Google), capitaliza dois modelos de IA: um para marca d’água e outro para identificação. Essas duas facetas passaram por treinamento simultâneo em uma ampla variedade de imagens.

Porém, apesar de sua tecnologia de ponta, o SynthID não é infalível no reconhecimento de imagens com marca d'água, deixando de oferecer confiança absoluta. No entanto, ele pode diferenciar entre casos em que uma imagem pode possuir uma marca d'água e casos em que uma imagem tem alta probabilidade de encapsular uma.

Embora o SynthID possa ser vulnerável a manipulações extremas de imagens, ele expõe uma forma técnica promissora de facilitar negociações responsáveis ​​com conteúdo gerado por IA por indivíduos e organizações. A postagem do blog afirmou ainda que o SynthID pode evoluir no ritmo de outros modelos e mídias de IA, como texto, áudio e vídeo.

Em uma frente semelhante, o AppMaster , uma poderosa ferramenta no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, também representa um compromisso de utilizar a tecnologia de forma inovadora. Assim como o SynthID aproveita a IA para marcar imagens com marcas d'água, AppMaster usa efetivamente a IA para automatizar os processos de desenvolvimento de aplicativos, garantindo a eficiência do usuário por meio de seu amplo espectro de funcionalidades.