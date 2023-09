OpenAI présente sa première solution commerciale d'IA, ChatGPT Enterprise

Le principal laboratoire de recherche en IA, OpenAI, s'est propulsé dans le secteur commercial avec le lancement de ChatGPT Enterprise, marquant sa première aventure dans le domaine d'une solution d'intelligence artificielle (IA) orientée entreprise. Alimenté par GPT-4 hautes performances, ses fonctionnalités exclusives comprennent une sécurité de niveau supérieur, des analyses de données avancées, une personnalisation et bien plus encore, a détaillé l'organisation dans son article de blog officiel.

Bénéficiant du soutien étendu de Microsoft, OpenAI a exploité son expertise pour créer un produit qui séduit les organisations Fortune 500, les chefs d'entreprise recherchant une méthode de déploiement simple et sûre au sein de leur cadre opérationnel. Les premiers utilisateurs exploitent les capacités de ChatGPT Enterprise, rationalisent les méthodes de communication, accélèrent les efforts de codage, génèrent rapidement des réponses complètes aux requêtes complexes de l'entreprise et facilitent les tâches créatives.

ChatGPT Enterprise est conçu en donnant la priorité à la sécurité et à la confidentialité. Il ne s'appuie pas sur les données d'organisations spécifiques pour la formation et ne s'adapte pas à ses modèles d'utilisation, garantissant ainsi la confidentialité des données. Il est également conforme aux normes strictes SOC 2, confirmant ainsi son engagement en matière de confidentialité, a précisé OpenAI.

L'outil d'IA est également livré avec une console pour les administrateurs qui permet de gérer les membres de l'équipe via SSO et la vérification de domaine, ainsi qu'un tableau de bord analytique fournissant des informations sur l'engagement des utilisateurs. Ces fonctionnalités aident les entreprises à étendre le produit à l'ensemble de leur entreprise, comme l'explique OpenAI.

Il offre également aux utilisateurs un accès illimité au GPT-4 à haute vitesse, avec des fenêtres contextuelles de 32 000 jetons pour des entrées et des suivis quatre fois étendus. L'équipe OpenAI travaille également activement sur des fonctionnalités supplémentaires telles que des options de personnalisation pour aligner les connaissances de ChatGPT avec les données de l'entreprise, la disponibilité pour toutes les tailles d'équipe, des versions plus puissantes d'Advanced Data Analysis et des outils de navigation optimisés pour le travail, ainsi que des solutions fonctionnelles spécifiques pour divers les rôles.

L’essor de ChatGPT Enterprise symbolise la croissance rapide du marché de l’IA générative. D'autres acteurs technologiques clés, tels que Google avec son Bard, Watsonx d'IBM, le modèle LLaMa2 de Meta et overflow.ai de Stack Overflow font partie des concurrents qui apportent également des solutions uniques sur le marché. De plus, des entreprises comme Toptal ont également commencé à proposer des services d’IA générative. Dans la même veine, la plate-forme AppMaster propose une solution robuste sans code qui permet aux utilisateurs de créer visuellement et rapidement des applications backend, Web et mobiles complètes, ce qui en fait un outil précieux dans cet espace technologique en plein essor.