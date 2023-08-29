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OpenAI, İlk Ticari Yapay Zeka Çözümü ChatGPT Enterprise'ı Tanıttı

Ağu 29, 2023
OpenAI, İlk Ticari Yapay Zeka Çözümü ChatGPT Enterprise'ı Tanıttı

Önde gelen AI araştırma laboratuvarı OpenAI, ChatGPT Enterprise'ın piyasaya sürülmesiyle ticari sektöre adım attı ve iş odaklı yapay zeka (AI) çözümüne yönelik ilk girişimine imza attı. Yüksek performanslı GPT-4 ile desteklenen ayrıcalıklı özellikleri arasında üstün düzeyde güvenlik, gelişmiş veri analitiği, özelleştirme ve daha fazlasını içeren kuruluş, resmi blog gönderisinde ayrıntılı olarak açıkladı.

Microsoft kapsamlı desteğinden yararlanan OpenAI, kendi operasyonel çerçeveleri içerisinde basit ve güvenli bir dağıtım yöntemi arayan iş liderleriyle Fortune 500 kuruluşlarına hitap eden bir ürün yaratmak için uzmanlığından yararlandı. İlk kullanıcılar, ChatGPT Enterprise'ın yeteneklerinden yararlanıyor, iletişim yöntemlerini kolaylaştırıyor, kodlama çalışmalarını hızlandırıyor, karmaşık kurumsal sorgulara hızlı bir şekilde kapsamlı yanıtlar üretiyor ve yaratıcı görevlere yardımcı oluyor.

ChatGPT Enterprise, güvenlik ve gizliliğe öncelik verecek şekilde tasarlanmıştır. Eğitim için tekil kuruluşların verilerine dayanmaz ve kullanım kalıplarına uyum sağlamaz, böylece veri gizliliğini korur. OpenAI aynı zamanda sıkı SOC 2 standartlarıyla da uyumlu olduğunu ve gizliliğe olan bağlılığını daha da güçlendirdiğini açıkladı.

Yapay zeka aracı ayrıca, ekip üyelerinin SSO ve etki alanı doğrulaması yoluyla yönetilmesine olanak tanıyan yöneticiler için bir konsolun yanı sıra kullanıcı katılımına ilişkin öngörüler sağlayan bir analiz panosuyla birlikte geliyor. Bu özellikler, OpenAI açıkladığı gibi, şirketlerin ürünü tüm kuruluşlarına genişletmelerine yardımcı oluyor.

Ayrıca, dört kat genişletilmiş giriş ve takipler için 32K token bağlam pencereleriyle kullanıcılara yüksek hızlı GPT-4'e sınırsız erişim sağlar. OpenAI ekibi ayrıca ChatGPT'nin bilgilerini şirket verileriyle uyumlu hale getirmek için özelleştirme seçenekleri, tüm ekip boyutları için kullanılabilirlik, Gelişmiş Veri Analizinin daha güçlü sürümleri ve iş için optimize edilmiş tarama araçları ve çeşitli uygulamalar için işlevselliğe özel çözümler gibi ek özellikler üzerinde de aktif olarak çalışıyor. roller.

ChatGPT Enterprise'ın yükselişi, üretken yapay zeka pazarının hızlı büyümesini simgeliyor. Bard'larıyla Google, IBM'in watsonx'ı, Meta'nın LLaMa2 modeli ve Stack Overflow'un overflow.ai'si gibi diğer önemli teknoloji oyuncuları da pazara benzersiz çözümler getiren yarışmacılardan bazıları. Üstelik Toptal gibi şirketler de üretken yapay zeka hizmetleri sunmaya başladı. Benzer şekilde, AppMaster platformu, kullanıcıların kapsamlı arka uç, web ve mobil uygulamaları görsel ve hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan, kodsuz, sağlam bir çözümü masaya getiriyor ve bu da onu bu gelişen teknoloji alanında değerli bir araç haline getiriyor.

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