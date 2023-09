OpenAI introduceert zijn eerste commerciële AI-oplossing, ChatGPT Enterprise

Het toonaangevende AI-onderzoekslaboratorium, OpenAI, heeft zichzelf in de commerciële sector gelanceerd met de release van ChatGPT Enterprise, waarmee het zijn eerste onderneming markeert in een bedrijfsgerichte kunstmatige intelligentie (AI)-oplossing. Aangedreven door krachtige GPT-4, omvatten de exclusieve functies superieure beveiliging, geavanceerde data-analyse, maatwerk en meer, zo beschrijft de organisatie in haar officiële blogpost.

Door te profiteren van de uitgebreide ondersteuning van Microsoft heeft OpenAI zijn expertise aangewend om een ​​product te creëren dat aantrekkelijk is voor Fortune 500-organisaties, waarbij bedrijfsleiders op zoek zijn naar een eenvoudige en veilige implementatiemethode binnen hun operationele kader. Initiële gebruikers maken gebruik van de mogelijkheden van ChatGPT Enterprise, waardoor communicatiemethoden worden gestroomlijnd, codeerinspanningen worden versneld, snel uitgebreide antwoorden op complexe bedrijfsvragen worden gegenereerd en creatieve taken worden ondersteund.

ChatGPT Enterprise is ontworpen met prioriteit voor beveiliging en privacy. Het is voor training niet afhankelijk van de gegevens van individuele organisaties en past zich niet aan de gebruikspatronen aan, waardoor de gegevensprivacy wordt gehandhaafd. Het voldoet ook aan de strenge SOC 2-normen, waarmee het zijn toewijding aan privacy verder onderstreept, verduidelijkt OpenAI.

De AI-tool wordt ook geleverd met een console voor beheerders waarmee teamleden kunnen worden beheerd via SSO en domeinverificatie, samen met een analysedashboard dat inzicht geeft in de betrokkenheid van gebruikers. Deze functies helpen bedrijven het product uit te breiden naar hun hele onderneming, zoals uitgelegd door OpenAI.

Het biedt gebruikers ook onbeperkte toegang tot GPT-4 met hoge snelheid, met 32K token-contextvensters voor vier keer uitgebreide invoer en vervolgacties. Het OpenAI team werkt ook actief aan extra functies, zoals aanpassingsopties om de kennis van ChatGPT af te stemmen op de bedrijfsgegevens, beschikbaarheid voor alle teamgroottes, krachtigere versies van Advanced Data Analysis en browsertools die zijn geoptimaliseerd voor werk, en functioneel-specifieke oplossingen voor verschillende rollen.

De opkomst van ChatGPT Enterprise symboliseert de snelle groei van de generatieve AI-markt. Andere belangrijke technologiespelers, zoals Google met hun Bard, IBM's watsonx, Meta's LLaMa2-model en Stack Overflow's overflow.ai zijn enkele van de kanshebbers die ook unieke oplossingen op de markt brengen. Bovendien zijn bedrijven als Toptal ook begonnen met het aanbieden van generatieve AI-diensten. In dezelfde geest brengt het AppMaster platform een ​​robuuste oplossing zonder code op tafel waarmee gebruikers visueel en snel uitgebreide backend-, web- en mobiele applicaties kunnen creëren, waardoor het een waardevol hulpmiddel is in deze bloeiende technische ruimte.