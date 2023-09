OpenAI apresenta sua primeira solução comercial de IA, ChatGPT Enterprise

Laboratório líder de pesquisa em IA, OpenAI, impulsionou-se no setor comercial com o lançamento do ChatGPT Enterprise, marcando seu primeiro empreendimento em soluções de inteligência artificial (IA) orientadas para negócios. Equipado com GPT-4 de alto desempenho, seus recursos exclusivos incluem segurança de nível superior, análise avançada de dados, personalização e muito mais, detalhou a organização em sua postagem no blog oficial.

Beneficiando do amplo apoio da Microsoft, OpenAI aproveitou a sua experiência para criar um produto que apela às organizações Fortune 500, com líderes empresariais que procuram um método de implementação simples e seguro dentro da sua estrutura operacional. Os usuários iniciais estão aproveitando os recursos do ChatGPT Enterprise, simplificando os métodos de comunicação, acelerando os esforços de codificação, gerando rapidamente respostas abrangentes para consultas corporativas complexas e auxiliando em tarefas criativas.

ChatGPT Enterprise foi projetado priorizando segurança e privacidade. Não depende de dados de organizações individuais para formação e não se adapta aos seus padrões de utilização, mantendo assim a privacidade dos dados. Ele também está em conformidade com os rigorosos padrões SOC 2, estabelecendo ainda mais seu compromisso com a privacidade, esclareceu OpenAI.

A ferramenta de IA também vem com um console para administradores que permite gerenciar membros da equipe por meio de SSO e verificação de domínio, junto com um painel analítico que fornece insights sobre o envolvimento do usuário. Esses recursos ajudam as empresas a expandir o produto em toda a empresa, conforme explicado pela OpenAI.

Ele também fornece aos usuários acesso ilimitado ao GPT-4 de alta velocidade, com janelas de contexto de token de 32K para entradas e acompanhamentos quatro vezes mais estendidos. A equipe OpenAI também está trabalhando ativamente em recursos adicionais, como opções de personalização para alinhar o conhecimento do ChatGPT com os dados da empresa, disponibilidade para equipes de todos os tamanhos, versões mais poderosas de Análise Avançada de Dados e ferramentas de navegação otimizadas para o trabalho e soluções funcionais específicas para vários papéis.

A ascensão do ChatGPT Enterprise simboliza o rápido crescimento do mercado generativo de IA. Outros importantes players de tecnologia, como o Google com seu Bard, o watsonx da IBM, o modelo LLaMa2 da Meta e o overflow.ai do Stack Overflow são alguns dos concorrentes que também estão trazendo soluções exclusivas para o mercado. Além disso, empresas como a Toptal também começaram a oferecer serviços generativos de IA. Na mesma linha, a plataforma AppMaster traz para a mesa uma solução robusta sem código que permite aos usuários criar aplicativos abrangentes de back-end, web e móveis de forma visual e rápida, tornando-a uma ferramenta valiosa neste espaço tecnológico florescente.