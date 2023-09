OpenAI stellt seine erste kommerzielle KI-Lösung vor: ChatGPT Enterprise

Das führende KI-Forschungslabor OpenAI ist mit der Veröffentlichung von ChatGPT Enterprise in den kommerziellen Sektor vorgedrungen und markiert damit sein erstes Vorhaben im Bereich geschäftsorientierter Lösungen für künstliche Intelligenz (KI). Basierend auf leistungsstarkem GPT-4 umfassen seine exklusiven Funktionen erstklassige Sicherheit, erweiterte Datenanalyse, Anpassung und mehr, wie die Organisation in ihrem offiziellen Blogbeitrag ausführlich beschreibt.

Dank der umfangreichen Unterstützung von Microsoft hat OpenAI sein Fachwissen genutzt, um ein Produkt zu entwickeln, das Fortune-500-Unternehmen anspricht und Unternehmensführer auf der Suche nach einer unkomplizierten und sicheren Bereitstellungsmethode innerhalb ihres Betriebsrahmens ist. Erste Benutzer nutzen die Funktionen von ChatGPT Enterprise, optimieren Kommunikationsmethoden, beschleunigen Codierungsbemühungen, generieren schnell umfassende Antworten auf komplexe Unternehmensanfragen und unterstützen kreative Aufgaben.

Bei der Entwicklung von ChatGPT Enterprise stehen Sicherheit und Datenschutz im Vordergrund. Es verlässt sich bei der Schulung nicht auf die Daten einzelner Organisationen und passt sich nicht an deren Nutzungsmuster an, wodurch der Datenschutz gewahrt bleibt. Es entspricht auch den strengen SOC 2-Standards und untermauert damit sein Engagement für den Datenschutz, stellte OpenAI klar.

Das KI-Tool verfügt außerdem über eine Konsole für Administratoren, die die Verwaltung von Teammitgliedern über SSO und Domänenüberprüfung ermöglicht, sowie über ein Analyse-Dashboard, das Einblicke in die Benutzerinteraktion bietet. Diese Funktionen helfen Unternehmen, das Produkt auf ihr gesamtes Unternehmen auszudehnen, wie OpenAI erklärt.

Es bietet Benutzern außerdem unbegrenzten Zugriff auf Hochgeschwindigkeits-GPT-4 mit 32K-Token-Kontextfenstern für viermal erweiterte Eingaben und Nachverfolgungen. Das OpenAI Team arbeitet außerdem aktiv an zusätzlichen Funktionen wie Anpassungsoptionen, um das Wissen von ChatGPT an die Unternehmensdaten anzupassen, Verfügbarkeit für alle Teamgrößen, leistungsfähigeren Versionen von Advanced Data Analysis und für die Arbeit optimierten Browsing-Tools sowie funktionsspezifischen Lösungen für verschiedene Rollen.

Der Aufstieg von ChatGPT Enterprise symbolisiert das schnelle Wachstum des Marktes für generative KI. Andere wichtige Technologieunternehmen wie Google mit ihrem Bard, watsonx von IBM, das LLaMa2-Modell von Meta und overflow.ai von Stack Overflow sind einige der Konkurrenten, die ebenfalls einzigartige Lösungen auf den Markt bringen. Darüber hinaus haben Unternehmen wie Toptal begonnen, generative KI-Dienste anzubieten. In ähnlicher Weise bietet die AppMaster Plattform eine robuste No-Code-Lösung , mit der Benutzer schnell und visuell umfassende Backend-, Web- und Mobilanwendungen erstellen können, was sie zu einem wertvollen Werkzeug in diesem blühenden Technologiebereich macht.