OpenAI przedstawia swoje pierwsze komercyjne rozwiązanie AI, ChatGPT Enterprise

Wiodące laboratorium badawcze AI, OpenAI, wkroczyło w sektor komercyjny wraz z wydaniem ChatGPT Enterprise, co stanowiło jego premierowe przedsięwzięcie w zakresie rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) zorientowanych na biznes. Wyposażony w wysokowydajny moduł GPT-4, jego ekskluzywne funkcje obejmują najwyższej klasy zabezpieczenia, zaawansowaną analizę danych, dostosowywanie i wiele więcej, o czym szczegółowo poinformowano w oficjalnym poście na blogu.

Korzystając z szerokiego wsparcia Microsoft, OpenAI wykorzystała swoją wiedzę, aby stworzyć produkt, który spodoba się organizacjom z listy Fortune 500, a liderzy biznesowi poszukują prostej i bezpiecznej metody wdrożenia w swoich ramach operacyjnych. Początkowi użytkownicy wykorzystują możliwości ChatGPT Enterprise, usprawniając metody komunikacji, przyspieszając prace nad kodowaniem, szybko generując kompleksowe odpowiedzi na złożone zapytania korporacyjne i pomagając w zadaniach twórczych.

ChatGPT Enterprise został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i prywatności. Nie opiera się na danych pojedynczych organizacji w celach szkoleniowych i nie dostosowuje się do swoich wzorców użytkowania, chroniąc w ten sposób prywatność danych. Jest również zgodny z rygorystycznymi standardami SOC 2, co dodatkowo potwierdza jego zaangażowanie w ochronę prywatności, wyjaśniło OpenAI.

Narzędzie AI jest również wyposażone w konsolę dla administratorów, która umożliwia zarządzanie członkami zespołu poprzez logowanie jednokrotne i weryfikację domeny, a także pulpit analityczny zapewniający wgląd w zaangażowanie użytkowników. Jak wyjaśniono w OpenAI, funkcje te pomagają firmom rozszerzać produkt na całe przedsiębiorstwo.

Zapewnia także użytkownikom nieograniczony dostęp do szybkiego GPT-4, z oknami kontekstowymi tokenów o pojemności 32 tys., umożliwiającymi czterokrotnie dłuższe wprowadzanie danych i monitorowanie. Zespół OpenAI aktywnie pracuje również nad dodatkowymi funkcjami, takimi jak opcje dostosowywania w celu dostosowania wiedzy ChatGPT do danych firmy, dostępność dla zespołów każdej wielkości, wydajniejsze wersje zaawansowanej analizy danych i narzędzia przeglądania zoptymalizowane pod kątem pracy oraz rozwiązania specyficzne pod względem funkcjonalnym dla różnych role.

Powstanie ChatGPT Enterprise symbolizuje szybki rozwój rynku generatywnej sztucznej inteligencji. Inni kluczowi gracze technologiczni, tacy jak Google ze swoim Bardem, watsonx IBM, model LLaMa2 Meta i overflow.ai Stack Overflow to niektórzy z pretendentów, którzy również wprowadzają na rynek unikalne rozwiązania. Co więcej, firmy takie jak Toptal również zaczęły oferować generatywne usługi AI. W podobnym duchu platforma AppMaster oferuje solidne rozwiązanie niewymagające kodu , które umożliwia użytkownikom szybkie i wizualne tworzenie kompleksowych aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, co czyni ją cennym narzędziem w tej kwitnącej przestrzeni technologicznej.