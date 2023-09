OpenAI presenta la sua prima soluzione di intelligenza artificiale commerciale, ChatGPT Enterprise

Il principale laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale, OpenAI, si è imposto nel settore commerciale con il rilascio di ChatGPT Enterprise, segnando la sua prima avventura nella soluzione di intelligenza artificiale (AI) orientata al business. Alimentato con GPT-4 ad alte prestazioni, le sue funzionalità esclusive comprendono sicurezza di livello superiore, analisi avanzata dei dati, personalizzazione e altro ancora, come spiegato in dettaglio dall'organizzazione nel suo post sul blog ufficiale.

Beneficiando dell'ampio supporto di Microsoft, OpenAI ha sfruttato la sua esperienza per creare un prodotto che si rivolge alle organizzazioni Fortune 500, con i leader aziendali che cercano un metodo di implementazione semplice e sicuro all'interno del loro quadro operativo. Gli utenti iniziali stanno sfruttando le funzionalità di ChatGPT Enterprise, ottimizzando i metodi di comunicazione, accelerando le attività di codifica, generando rapidamente risposte complete a domande aziendali complesse e assistendo attività creative.

ChatGPT Enterprise è progettato dando priorità alla sicurezza e alla privacy. Non si basa sui dati delle singole organizzazioni per la formazione e non si adatta ai suoi modelli di utilizzo, rispettando così la privacy dei dati. È inoltre conforme ai rigorosi standard SOC 2, stabilendo ulteriormente il suo impegno per la privacy, ha chiarito OpenAI.

Lo strumento AI è inoltre dotato di una console per gli amministratori che consente di gestire i membri del team tramite SSO e verifica del dominio, insieme a un dashboard di analisi che fornisce approfondimenti sul coinvolgimento degli utenti. Queste funzionalità aiutano le aziende a espandere il prodotto nell'intera azienda, come spiegato da OpenAI.

Fornisce inoltre agli utenti accesso illimitato a GPT-4 ad alta velocità, con finestre di contesto token da 32K per input e follow-up quattro volte estesi. Il team OpenAI sta inoltre lavorando attivamente su funzionalità aggiuntive come opzioni di personalizzazione per allineare la conoscenza di ChatGPT con i dati aziendali, disponibilità per team di tutte le dimensioni, versioni più potenti di Advanced Data Analysis e strumenti di navigazione ottimizzati per il lavoro e soluzioni specifiche per funzioni per vari ruoli.

L'ascesa di ChatGPT Enterprise simboleggia la rapida crescita del mercato dell'intelligenza artificiale generativa. Altri attori tecnologici chiave, come Google con il suo Bard, watsonx di IBM, il modello LLaMa2 di Meta e overflow.ai di Stack Overflow sono alcuni dei contendenti che stanno portando soluzioni uniche sul mercato. Inoltre, anche aziende come Toptal hanno iniziato a offrire servizi di intelligenza artificiale generativa. Allo stesso modo, la piattaforma AppMaster porta sul tavolo una solida soluzione senza codice che consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili complete in modo visivo e rapido, rendendola uno strumento prezioso in questo fiorente spazio tecnologico.