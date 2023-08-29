تقدم OpenAI أول حل تجاري للذكاء الاصطناعي، ChatGPT Enterprise

انطلق مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي الرائد، OpenAI ، إلى القطاع التجاري من خلال إصدار ChatGPT Enterprise، مما يمثل أول مشروع له في حل الذكاء الاصطناعي الموجه نحو الأعمال. مدعومًا بـ GPT-4 عالي الأداء، تشتمل ميزاته الحصرية على أمان عالي الجودة، وتحليلات بيانات متقدمة، والتخصيص، وغير ذلك الكثير، حسبما ذكرت المنظمة بالتفصيل في منشور مدونتها الرسمي.

من خلال الاستفادة من الدعم المكثف من Microsoft ، قامت OpenAI بتسخير خبرتها لإنشاء منتج يجذب مؤسسات Fortune 500، حيث يسعى قادة الأعمال إلى طريقة نشر مباشرة وآمنة ضمن إطار عملهم التشغيلي. يقوم المستخدمون الأوائل بتسخير إمكانات ChatGPT Enterprise، وتبسيط أساليب الاتصال، وتسريع مساعي البرمجة، وإنشاء استجابات شاملة بسرعة لاستفسارات الشركات المعقدة، ومساعدة المهام الإبداعية.

تم تصميم ChatGPT Enterprise مع إعطاء الأولوية للأمن والخصوصية. ولا يعتمد على بيانات المنظمات الفردية للتدريب ولا يتكيف مع أنماط الاستخدام الخاصة به، وبالتالي يحافظ على خصوصية البيانات. وأوضحت OpenAI أنها تتوافق أيضًا مع معايير SOC 2 الصارمة، مما يزيد من التزامها بالخصوصية.

تأتي أداة الذكاء الاصطناعي أيضًا مع وحدة تحكم للمسؤولين تسمح بإدارة أعضاء الفريق من خلال تسجيل الدخول الموحد (SSO) والتحقق من النطاق، إلى جانب لوحة معلومات تحليلية توفر رؤى حول مشاركة المستخدم. تساعد هذه الميزات الشركات على توسيع المنتج عبر مؤسستها بالكامل، كما أوضح OpenAI.

كما أنه يوفر للمستخدمين وصولاً غير محدود إلى GPT-4 عالي السرعة، مع نوافذ سياق رمزية 32 ألفًا لأربعة أضعاف المدخلات والمتابعة. يعمل فريق OpenAI أيضًا بنشاط على ميزات إضافية مثل خيارات التخصيص لمواءمة معرفة ChatGPT مع بيانات الشركة، والتوفر لجميع أحجام الفرق، وإصدارات أكثر قوة من تحليل البيانات المتقدم، وأدوات التصفح المحسنة للعمل، والحلول الوظيفية المحددة لمختلف الأدوار.

يرمز صعود ChatGPT Enterprise إلى النمو السريع لسوق الذكاء الاصطناعي التوليدي. يعد اللاعبون الرئيسيون الآخرون في مجال التكنولوجيا، مثل Google مع Bard، وwatsonx من IBM، ونموذج LLaMa2 من Meta، وOverflow.ai من Stack Overflow، من بين المتنافسين الذين يقدمون أيضًا حلولًا فريدة للسوق. علاوة على ذلك، بدأت شركات مثل Toptal أيضًا في تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية. وعلى نفس المنوال، توفر منصة AppMaster حلاً قويًا بدون تعليمات برمجية يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات خلفية شاملة وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بشكل مرئي وسريع، مما يجعلها أداة قيمة في هذا الفضاء التكنولوجي المزدهر.