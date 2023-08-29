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OpenAI 推出其首个商业人工智能解决方案 ChatGPT Enterprise

Aug 29, 2023
OpenAI 推出其首个商业人工智能解决方案 ChatGPT Enterprise

领先的人工智能研究实验室OpenAI通过发布 ChatGPT Enterprise 进军商业领域，标志着其首次涉足面向商业的人工智能 (AI) 解决方案。该组织在其官方博客文章中详细介绍了其采用高性能GPT-4技术，其独特功能包括高级安全性、高级数据分析、定制等。

受益于Microsoft的广泛支持， OpenAI利用其专业知识创建了一款吸引财富 500 强组织的产品，企业领导者在其运营框架内寻求简单、安全的部署方法。初始用户正在利用 ChatGPT Enterprise 的功能，简化通信方法，加速编码工作，快速生成对复杂企业查询的全面响应，并协助创造性任务。

ChatGPT Enterprise 的设计优先考虑安全和隐私。它不依赖单一组织的数据进行培训，也不适应其使用模式，从而维护数据隐私。 OpenAI澄清说，它还符合严格的 SOC 2 标准，进一步确立了其对隐私的承诺。

该人工智能工具还配备了一个管理员控制台，允许通过 SSO 和域验证来管理团队成员，以及一个提供用户参与度洞察的分析仪表板。正如OpenAI所解释的那样，这些功能有助于公司将产品扩展到整个企业。

它还为用户提供对高速 GPT-4 的无限制访问，具有 32K 令牌上下文窗口，可进行四倍扩展输入和后续操作。 OpenAI团队还积极开发其他功能，例如使 ChatGPT 的知识与公司数据保持一致的自定义选项、适用于所有团队规模的可用性、更强大的高级数据分析版本、针对工作优化的浏览工具以及针对各种不同功能的特定功能解决方案。角色。

ChatGPT Enterprise的崛起象征着生成式AI市场的快速增长。其他主要技术参与者，例如 Google 的 Bard、IBM 的 watsonx、Meta 的 LLaMa2 模型以及 Stack Overflow 的 Overflow.ai 都是竞争者，他们也为市场带来了独特的解决方案。此外，像 Toptal 这样的公司也开始提供生成式人工智能服务。同样， AppMaster平台带来了强大的无代码解决方案，允许用户直观、快速地创建全面的后端、Web 和移动应用程序，使其成为这个蓬勃发展的技术领域的宝贵工具。

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