OpenAI представляет свое первое коммерческое решение искусственного интеллекта — ChatGPT Enterprise

Ведущая исследовательская лаборатория искусственного интеллекта OpenAI вышла в коммерческий сектор с выпуском ChatGPT Enterprise, ознаменовав свое первое предприятие в области бизнес-ориентированных решений искусственного интеллекта (ИИ). Его эксклюзивные функции, основанные на высокопроизводительном GPT-4, включают в себя высочайший уровень безопасности, расширенный анализ данных, настройку и многое другое, о чем организация подробно рассказала в своем официальном сообщении в блоге.

Благодаря обширной поддержке Microsoft OpenAI использовала свой опыт для создания продукта, который понравится организациям из списка Fortune 500, а лидеры бизнеса ищут простой и безопасный метод развертывания в своей операционной среде. Первые пользователи используют возможности ChatGPT Enterprise, оптимизируя методы связи, ускоряя работу по кодированию, быстро генерируя исчерпывающие ответы на сложные корпоративные запросы и помогая творческим задачам.

ChatGPT Enterprise разработан с упором на безопасность и конфиденциальность. Он не полагается на данные отдельных организаций для обучения и не адаптируется к моделям использования, тем самым обеспечивая конфиденциальность данных. Он также соответствует строгим стандартам SOC 2, что еще больше подтверждает приверженность конфиденциальности, пояснили OpenAI.

Инструмент искусственного интеллекта также поставляется с консолью для администраторов, которая позволяет управлять членами команды посредством единого входа и проверки домена, а также с аналитической панелью, предоставляющей информацию о взаимодействии с пользователями. Как поясняет OpenAI, эти функции помогают компаниям расширять продукт по всему предприятию.

Он также предоставляет пользователям неограниченный доступ к высокоскоростному GPT-4 с контекстными окнами на 32 000 токенов для четырехкратного расширения ввода и последующих действий. Команда OpenAI также активно работает над дополнительными функциями, такими как параметры настройки для согласования знаний ChatGPT с данными компании, доступность для команд всех размеров, более мощные версии расширенного анализа данных и инструменты просмотра, оптимизированные для работы, а также функциональные решения для различных роли.

Появление ChatGPT Enterprise символизирует быстрый рост рынка генеративного искусственного интеллекта. Другие ключевые технологические игроки, такие как Google со своим Bard, watsonx от IBM, модель LLaMa2 от Meta и overflow.ai от Stack Overflow, являются одними из претендентов, которые также выводят на рынок уникальные решения. Более того, такие компании, как Toptal, также начали предлагать услуги генеративного искусственного интеллекта. Аналогичным образом, платформа AppMaster предлагает надежное решение без кода , которое позволяет пользователям визуально и быстро создавать комплексные серверные, веб- и мобильные приложения, что делает ее ценным инструментом в этом цветущем технологическом пространстве.