New Relic, société leader dans le domaine de la surveillance des performances des applications (APM), a annoncé le lancement de New Relic APM 360, une solution de surveillance révolutionnaire conçue pour aider les développeurs à discerner les impacts des problèmes en amont et en aval, à identifier les tendances émergentes et à prévenir les problèmes potentiels.

Les outils APM traditionnels sont souvent confrontés à des données cloisonnées, à un manque de contexte pour les problèmes et à des angles morts. New Relic APM 360 relève ces défis en offrant une vue unifiée des données de télémétrie dans toute l'entreprise. La solution présente des informations sur les indicateurs de santé essentiels, tels que les problèmes, les déploiements, les niveaux de service et les vulnérabilités, le tout sur un seul écran afin d'éliminer le besoin de changer de contexte.

APM 360 met également en corrélation les informations relatives à l'infrastructure, l'impact des erreurs sur les utilisateurs, les modèles de journaux et le traçage distribué avec les signaux d'or de la surveillance : latence, trafic, erreurs et saturation. Cette corrélation simplifie le dépannage en éliminant une grande partie des conjectures souvent nécessaires aux développeurs.

La nouvelle solution facilite également l'identification des ressources sous-provisionnées susceptibles d'affecter les services. En outre, APM 360 offre une vue unifiée des traces distribuées, qui fournissent des informations sur le comportement des systèmes distribués complexes. Grâce à cet outil, les développeurs peuvent rapidement naviguer vers une trace spécifique, en quelques clics seulement, et acquérir une compréhension claire des causes profondes des problèmes.

En outre, APM 360 affiche l'impact des erreurs sur les utilisateurs ainsi que le taux d'erreur, ce qui permet aux développeurs d'identifier et de hiérarchiser les problèmes qui auraient l'impact le plus important sur les utilisateurs. Parmi les autres caractéristiques notables d'APM 360, citons les modèles de journaux contextualisés, les flux de travail guidés et les recommandations de données.

Lavanya Chockalingam, Principal Product Marketing Manager chez New Relic, a déclaré dans un billet de blog qu'APM 360 n'est pas seulement un outil de surveillance, mais qu'il vise à permettre à tous les ingénieurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'exceller dans l'utilisation des outils APM. En fournissant une vue holistique de la santé des services et des indicateurs clés des applications, APM 360 est conçu pour fournir aux développeurs les informations nécessaires pour garantir la performance de leurs applications, leur santé et leur capacité à prévenir les problèmes, ce qui a un impact réel sur les résultats de l'entreprise.

Parallèlement aux outils APM traditionnels, les plateformes no-code telles qu'AppMaster ont gagné en popularité dans l'industrie technologique, permettant aux utilisateurs de créer facilement des applications backend, web et mobiles. AppMaster La plateforme no-code de .io prend également en charge le développement d'applications sans dépendre d'une expertise en matière de codage, ce qui rend le processus plus rapide et plus rentable pour un large éventail de clients, des petites entreprises aux grandes sociétés.