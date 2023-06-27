أعلنت شركة New Relic ، وهي شركة رائدة في مجال مراقبة أداء التطبيقات (APM) ، عن إطلاق New Relic APM 360 ، وهو حل مراقبة رائد مصمم لمساعدة المطورين على التعرف على تأثيرات المشكلات في المراحل الأولى والنهائية ، وتحديد الاتجاهات الناشئة ، ومنع المشاكل المحتملة.

غالبًا ما تتعامل أدوات APM التقليدية مع البيانات المنعزلة ، ونقص السياق للمشكلات ، والنقاط العمياء. تعالج New Relic APM 360 هذه التحديات من خلال تقديم عرض موحد لبيانات القياس عن بُعد عبر المؤسسة. يقدم الحل رؤى حول المؤشرات الصحية الأساسية ، مثل المشكلات وعمليات النشر ومستويات الخدمة ونقاط الضعف ، وكل ذلك على شاشة واحدة للتخلص من الحاجة إلى تبديل السياق.

يربط APM 360 أيضًا رؤى البنية التحتية وتأثير مستخدم الخطأ وأنماط السجل والتتبع الموزع بالإشارات الذهبية للمراقبة: زمن الوصول وحركة المرور والأخطاء والتشبع. يبسط هذا الارتباط استكشاف الأخطاء وإصلاحها عن طريق إزالة الكثير من التخمين الذي يطلبه المطورون غالبًا.

يسهل الحل الجديد أيضًا تحديد الموارد غير المتوفرة والتي قد تؤثر على الخدمات. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم APM 360 عرضًا موحدًا للتتبعات الموزعة ، والتي توفر رؤى حول سلوك الأنظمة الموزعة المعقدة. باستخدام هذه الأداة ، يمكن للمطورين التنقل بسرعة إلى تتبع محدد ، ولا يتطلب سوى بضع نقرات ، واكتساب فهم واضح للأسباب الجذرية للمشكلات.

علاوة على ذلك ، يعرض APM 360 تأثير خطأ المستخدم إلى جانب معدل الخطأ ، مما يمكّن المطورين من تحديد المشاكل التي سيكون لها أكبر تأثير على المستخدمين وتحديد أولوياتها. تشمل الميزات البارزة الأخرى لـ APM 360 أنماط السجل السياقية ، ومهام سير العمل الإرشادية ، وتوصيات البيانات.

صرح Lavanya Chockalingam ، مدير تسويق المنتجات الرئيسي في New Relic ، في منشور بالمدونة أن APM 360 لا تتعلق فقط بالمراقبة - إنها تهدف إلى تمكين جميع المهندسين ، بغض النظر عن مستوى الخبرة ، للتفوق في استخدام أدوات APM. من خلال توفير نظرة شاملة لصحة الخدمة ومؤشرات التطبيق الرئيسية ، تم تصميم APM 360 لتزويد المطورين بالرؤى اللازمة لضمان أداء تطبيقاتهم وصحتها وقدرتها على منع المشكلات ، مما يؤدي في النهاية إلى إحداث تأثير حقيقي على نتائج الأعمال.

إلى جانب أدوات APM التقليدية ، اكتسبت الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster زخمًا في صناعة التكنولوجيا ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والويب والهاتف المحمول بسهولة. تدعم منصة AppMaster.io أيضًا تطوير التطبيقات دون الاعتماد على خبرة الترميز ، مما يجعل العملية أسرع وأكثر فعالية no-code حيث التكلفة لمجموعة متنوعة من العملاء ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات.