New Relic, een toonaangevend bedrijf op het gebied van application performance monitoring (APM), heeft de lancering aangekondigd van New Relic APM 360, een baanbrekende monitoringoplossing die is ontworpen om ontwikkelaars te helpen de upstream- en downstream-impact van problemen te onderscheiden, opkomende trends te identificeren en potentiële problemen te voorkomen.

Traditionele APM tools hebben vaak te kampen met silo data, gebrek aan context voor problemen en blinde vlekken. New Relic APM 360 pakt deze uitdagingen aan door een eenduidig beeld te bieden van telemetriegegevens binnen een organisatie. De oplossing presenteert inzichten in essentiële gezondheidsindicatoren, zoals problemen, implementaties, serviceniveaus en kwetsbaarheden, allemaal op één scherm zodat het niet meer nodig is om van context te wisselen.

APM 360 correleert ook inzichten in de infrastructuur, de impact van gebruikersfouten, logpatronen en gedistribueerde tracering met de gouden signalen van monitoring: latentie, verkeer, fouten en verzadiging. Deze correlatie vereenvoudigt het oplossen van problemen door veel van het giswerk weg te nemen dat ontwikkelaars vaak moeten doen.

De nieuwe oplossing vereenvoudigt ook de identificatie van te weinig toegewezen resources die services kunnen beïnvloeden. Daarnaast biedt APM 360 een eenduidig overzicht van gedistribueerde traces, die inzicht geven in het gedrag van complexe gedistribueerde systemen. Met deze tool kunnen ontwikkelaars snel naar een specifiek spoor navigeren, waarvoor maar een paar klikken nodig zijn, en een duidelijk begrip krijgen van de hoofdoorzaken van problemen.

Bovendien geeft APM 360 de impact van fouten op gebruikers weer, samen met de foutmarge, zodat ontwikkelaars de problemen kunnen identificeren en prioriteren die de grootste impact op gebruikers hebben. Andere opvallende kenmerken van APM 360 zijn gecontextualiseerde logpatronen, gestuurde workflows en aanbevelingen voor gegevens.

Lavanya Chockalingam, Principal Product Marketing Manager bij New Relic, verklaarde in een blogpost dat APM 360 niet alleen over monitoring gaat, maar bedoeld is om alle engineers, ongeacht hun ervaringsniveau, in staat te stellen uit te blinken in het gebruik van APM-tools. Door een holistisch beeld te geven van de gezondheid van services en belangrijke applicatie-indicatoren, is APM 360 ontworpen om ontwikkelaars te voorzien van de inzichten die nodig zijn om de prestaties, de gezondheid en het vermogen om problemen te voorkomen van hun applicaties te waarborgen, wat uiteindelijk een echte impact heeft op de bedrijfsresultaten.

Naast traditionele APM-tools hebben no-code platforms zoals AppMaster aan populariteit gewonnen in de technologie-industrie, waarmee gebruikers eenvoudig backend-, web- en mobiele applicaties kunnen maken. AppMaster.io's no-code platform ondersteunt ook de ontwikkeling van toepassingen zonder afhankelijk te zijn van codeerexpertise, waardoor het proces sneller en kosteneffectiever wordt voor een breed scala aan klanten, van kleine bedrijven tot ondernemingen.