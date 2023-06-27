领先的应用性能监控（APM）公司New Relic宣布推出New Relic APM 360，这是一个突破性的监控解决方案，旨在帮助开发人员辨别问题的上游和下游影响，识别新出现的趋势，并预防潜在的问题。

传统的APM工具经常与孤立的数据、缺乏问题的背景和盲点作斗争。New Relic APM 360通过提供整个组织的遥测数据的统一视图来解决这些挑战。该解决方案在一个屏幕上展示对基本健康指标的洞察力，如问题、部署、服务水平和漏洞，以消除对上下文切换的需要。

APM 360还将基础设施洞察力、错误用户影响、日志模式和分布式跟踪与监测的黄金信号联系起来：延迟、流量、错误和饱和度。这种关联性通过消除开发人员经常需要的大量猜测工作，简化了故障排除。

新的解决方案还可以简化对可能影响服务的资源配置不足的识别。此外，APM 360提供了一个统一的分布式跟踪视图，它提供了对复杂分布式系统行为的洞察力。有了这个工具，开发人员可以快速浏览到一个特定的跟踪，只需要点击几下，就可以清楚地了解问题的根源。

此外，APM 360在显示错误用户影响的同时还显示错误率，使开发人员能够识别并优先处理对用户影响最大的问题。APM 360的其他值得注意的功能包括上下文关联的日志模式、指导性工作流程和数据建议。

New Relic公司首席产品营销经理Lavanya Chockalingam在一篇博客文章中说，APM 360不仅仅是监控--它的目的是让所有工程师，无论其经验水平如何，都能出色地使用APM工具。通过提供服务健康和关键应用指标的整体视图，APM 360旨在使开发人员具备必要的洞察力，以确保他们的应用性能、健康和预防问题的能力，最终对业务成果产生实际影响。

除了传统的APM工具外，像AppMaster这样的no-code 平台在科技行业也越来越受欢迎，使用户能够轻松地创建后端、网络和移动应用。AppMaster.io'sno-code 平台还支持应用程序开发，而不依赖编码专业知识，使从小型企业到企业的各种客户的程序更快、更经济。