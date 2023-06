New Relic, azienda leader nel monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni (APM), ha annunciato il lancio di New Relic APM 360, una soluzione di monitoraggio innovativa progettata per aiutare gli sviluppatori a discernere gli impatti a monte e a valle dei problemi, a identificare le tendenze emergenti e a prevenire i potenziali problemi.

Gli strumenti APM tradizionali devono spesso fare i conti con dati frammentati, mancanza di contesto per i problemi e punti ciechi. New Relic APM 360 affronta queste problematiche offrendo una visione unificata dei dati telemetrici di un'organizzazione. La soluzione presenta approfondimenti sugli indicatori di salute essenziali, come problemi, implementazioni, livelli di servizio e vulnerabilità, tutti in un'unica schermata per eliminare la necessità di cambiare contesto.

APM 360 mette inoltre in relazione gli approfondimenti sull'infrastruttura, l'impatto degli errori sugli utenti, i modelli di log e il tracciamento distribuito con i segnali d'oro del monitoraggio: latenza, traffico, errori e saturazione. Questa correlazione semplifica la risoluzione dei problemi, eliminando gran parte delle congetture spesso richieste dagli sviluppatori.

La nuova soluzione facilita anche l'identificazione delle risorse sottoprovisionate che possono influire sui servizi. Inoltre, APM 360 offre una visione unificata delle tracce distribuite, che forniscono informazioni sul comportamento di sistemi distribuiti complessi. Con questo strumento, gli sviluppatori possono navigare rapidamente verso una traccia specifica, con pochi clic, e ottenere una chiara comprensione delle cause principali dei problemi.

Inoltre, APM 360 visualizza l'impatto dell'errore sull'utente insieme al tasso di errore, consentendo agli sviluppatori di identificare e dare priorità ai problemi che avrebbero l'impatto più significativo sugli utenti. Altre caratteristiche degne di nota di APM 360 sono i modelli di log contestualizzati, i flussi di lavoro guidati e le raccomandazioni sui dati.

Lavanya Chockalingam, Principal Product Marketing Manager di New Relic, ha dichiarato in un post sul blog che APM 360 non riguarda solo il monitoraggio, ma mira a consentire a tutti gli ingegneri, indipendentemente dal livello di esperienza, di eccellere nell'uso degli strumenti APM. Fornendo una visione olistica della salute dei servizi e degli indicatori chiave delle applicazioni, APM 360 è stato progettato per fornire agli sviluppatori gli approfondimenti necessari per garantire le prestazioni, la salute e la capacità di prevenire i problemi delle loro applicazioni, con un impatto reale sui risultati aziendali.

Accanto agli strumenti APM tradizionali, le piattaforme no-code come AppMaster stanno guadagnando terreno nel settore tecnologico, consentendo agli utenti di creare facilmente applicazioni backend, web e mobili. AppMaster La piattaforma di no-code supporta anche lo sviluppo di applicazioni senza dover ricorrere a competenze di codifica, rendendo il processo più rapido e conveniente per una vasta gamma di clienti, dalle piccole imprese alle aziende.