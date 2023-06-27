New Relic, ведущая компания в области мониторинга производительности приложений (APM), объявила о запуске New Relic APM 360, революционного решения для мониторинга, призванного помочь разработчикам выявить влияние проблем, возникающих в процессе работы, определить возникающие тенденции и предотвратить потенциальные проблемы.

Традиционные инструменты APM часто сталкиваются с проблемой разрозненных данных, отсутствия контекста для проблем и "слепых пятен". New Relic APM 360 решает эти проблемы, предлагая единое представление телеметрических данных по всей организации. Решение представляет информацию об основных показателях здоровья, таких как проблемы, развертывания, уровни обслуживания и уязвимости, на одном экране, что устраняет необходимость переключения контекста.

APM 360 также сопоставляет данные об инфраструктуре, влиянии ошибок на пользователей, шаблоны журналов и распределенную трассировку с золотыми сигналами мониторинга: задержкой, трафиком, ошибками и насыщением. Эта корреляция упрощает поиск и устранение неисправностей, устраняя большую часть догадок, которые часто требуются разработчикам.

Новое решение также облегчает выявление недостаточно обеспеченных ресурсов, которые могут влиять на работу сервисов. Кроме того, APM 360 предлагает единое представление распределенных трасс, которые дают представление о поведении сложных распределенных систем. С помощью этого инструмента разработчики могут быстро перейти к конкретной трассировке, что требует всего нескольких щелчков мыши, и получить четкое представление о первопричинах проблем.

Кроме того, APM 360 отображает влияние ошибок на пользователей наряду с количеством ошибок, что позволяет разработчикам определить и расставить приоритеты проблем, которые окажут наиболее значительное влияние на пользователей. Другие примечательные особенности APM 360 включают контекстуализированные шаблоны журналов, управляемые рабочие процессы и рекомендации данных.

Лаванья Чоклингем, главный менеджер по маркетингу продуктов New Relic, заявила в своем блоге, что APM 360 - это не только мониторинг, его цель - дать возможность всем инженерам, независимо от уровня опыта, добиться успеха в использовании инструментов APM. Предоставляя целостное представление о здоровье сервисов и ключевых показателях приложений, APM 360 призван вооружить разработчиков знаниями, необходимыми для обеспечения производительности, здоровья и способности предотвращать проблемы, оказывая реальное влияние на бизнес-результаты.

Наряду с традиционными инструментами APM, платформы no-code, такие как AppMaster, набирают обороты в технологической отрасли, позволяя пользователям с легкостью создавать бэкенд, веб- и мобильные приложения. AppMaster Платформа no-code компании .io также поддерживает разработку приложений без привлечения специалистов по кодированию, что делает процесс более быстрым и экономически эффективным для широкого круга клиентов, от малого бизнеса до предприятий.