A New Relic, uma empresa líder em monitoramento de desempenho de aplicativos (APM), anunciou o lançamento do New Relic APM 360, uma solução de monitoramento inovadora projetada para ajudar os desenvolvedores a discernir os impactos a montante e a jusante dos problemas, identificar tendências emergentes e evitar possíveis problemas.

As ferramentas tradicionais de APM frequentemente enfrentam dados em silos, falta de contexto para problemas e pontos cegos. O New Relic APM 360 resolve esses desafios oferecendo uma visão unificada dos dados de telemetria em toda a organização. A solução apresenta insights sobre indicadores essenciais de integridade, como problemas, implantações, níveis de serviço e vulnerabilidades, tudo em uma única tela para eliminar a necessidade de alternância de contexto.

O APM 360 também correlaciona as informações sobre a infraestrutura, o impacto dos erros no utilizador, os padrões de registo e o rastreio distribuído com os sinais de ouro da monitorização: latência, tráfego, erros e saturação. Esta correlação simplifica a resolução de problemas, eliminando grande parte do trabalho de adivinhação frequentemente exigido pelos programadores.

A nova solução também facilita a identificação de recursos sub-provisionados que podem estar a afetar os serviços. Além disso, o APM 360 oferece uma visão unificada dos traços distribuídos, que fornecem informações sobre o comportamento de sistemas distribuídos complexos. Com esta ferramenta, os programadores podem navegar rapidamente para um traço específico, necessitando apenas de alguns cliques, e obter uma compreensão clara das causas principais dos problemas.

Além disso, o APM 360 apresenta o impacto do erro no utilizador juntamente com a taxa de erro, permitindo aos programadores identificar e dar prioridade aos problemas que teriam o impacto mais significativo nos utilizadores. Outras características notáveis do APM 360 incluem padrões de registo contextualizados, fluxos de trabalho guiados e recomendações de dados.

Lavanya Chockalingam, Principal Product Marketing Manager da New Relic, afirmou numa publicação no blogue que o APM 360 não se limita à monitorização - o seu objetivo é capacitar todos os engenheiros, independentemente do nível de experiência, para se destacarem na utilização das ferramentas APM. Ao fornecer uma visão holística da integridade do serviço e dos principais indicadores de aplicações, o APM 360 foi concebido para equipar os programadores com as informações necessárias para garantir o desempenho, a integridade e a capacidade de prevenção de problemas das suas aplicações, acabando por ter um impacto real nos resultados comerciais.

