New Relic, ein führendes Unternehmen im Bereich Application Performance Monitoring (APM), hat die Markteinführung von New Relic APM 360 angekündigt, einer bahnbrechenden Monitoring-Lösung, die Entwicklern helfen soll, vor- und nachgelagerte Auswirkungen von Problemen zu erkennen, aufkommende Trends zu identifizieren und potenzielle Probleme zu vermeiden.

Traditionelle APM-Tools kämpfen häufig mit isolierten Daten, fehlendem Kontext für Probleme und blinden Flecken. New Relic APM 360 adressiert diese Herausforderungen, indem es eine einheitliche Ansicht der Telemetriedaten in einer Organisation bietet. Die Lösung bietet Einblicke in wichtige Zustandsindikatoren wie Probleme, Einsätze, Service-Levels und Schwachstellen auf einem einzigen Bildschirm, so dass kein Kontextwechsel erforderlich ist.

APM 360 korreliert außerdem Einblicke in die Infrastruktur, die Auswirkungen von Fehlern auf den Benutzer, Protokollmuster und verteiltes Tracing mit den goldenen Signalen der Überwachung: Latenz, Verkehr, Fehler und Sättigung. Diese Korrelation vereinfacht die Fehlersuche, indem sie den Entwicklern einen großen Teil des Rätselraten erspart.

Die neue Lösung erleichtert auch die Identifizierung von unterversorgten Ressourcen, die die Dienste beeinträchtigen können. Darüber hinaus bietet APM 360 eine einheitliche Ansicht verteilter Traces, die Einblicke in das Verhalten komplexer verteilter Systeme bieten. Mit diesem Tool können Entwickler mit wenigen Klicks schnell zu einem bestimmten Trace navigieren und erhalten ein klares Verständnis der Grundursachen von Problemen.

Darüber hinaus zeigt APM 360 die Auswirkungen von Fehlern auf die Benutzer zusammen mit der Fehlerrate an, so dass Entwickler die Probleme identifizieren und priorisieren können, die die größten Auswirkungen auf die Benutzer haben würden. Zu den weiteren bemerkenswerten Funktionen von APM 360 gehören kontextualisierte Protokollmuster, geführte Workflows und Datenempfehlungen.

Lavanya Chockalingam, Principal Product Marketing Manager bei New Relic, erklärte in einem Blog-Post, dass APM 360 nicht nur für die Überwachung gedacht ist, sondern alle Ingenieure, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand, in die Lage versetzen soll, APM-Tools hervorragend zu nutzen. Durch die Bereitstellung eines ganzheitlichen Blicks auf den Zustand der Dienste und die wichtigsten Anwendungsindikatoren soll APM 360 den Entwicklern die nötigen Einblicke geben, um die Leistung und den Zustand ihrer Anwendungen zu gewährleisten und Probleme zu vermeiden, was letztendlich einen echten Einfluss auf die Geschäftsergebnisse hat.

