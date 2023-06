New Relic, wiodąca firma zajmująca się monitorowaniem wydajności aplikacji (APM), ogłosiła uruchomienie New Relic APM 360, przełomowego rozwiązania monitorującego zaprojektowanego, aby pomóc programistom dostrzec wpływ problemów, zidentyfikować pojawiające się trendy i zapobiec potencjalnym problemom.

Tradycyjne narzędzia APM często borykają się z silosowymi danymi, brakiem kontekstu dla problemów i martwymi punktami. New Relic APM 360 odpowiada na te wyzwania, oferując ujednolicony widok danych telemetrycznych w całej organizacji. Rozwiązanie prezentuje wgląd w podstawowe wskaźniki kondycji, takie jak problemy, wdrożenia, poziomy usług i luki w zabezpieczeniach, wszystko na jednym ekranie, aby wyeliminować potrzebę przełączania kontekstu.

APM 360 koreluje również wgląd w infrastrukturę, wpływ błędów na użytkownika, wzorce dzienników i rozproszone śledzenie ze złotymi sygnałami monitorowania: opóźnieniami, ruchem, błędami i nasyceniem. Korelacja ta upraszcza rozwiązywanie problemów, eliminując wiele domysłów często wymaganych przez programistów.

Nowe rozwiązanie ułatwia również identyfikację niedostatecznych zasobów, które mogą mieć wpływ na usługi. Ponadto APM 360 oferuje ujednolicony widok rozproszonych śladów, które zapewniają wgląd w zachowanie złożonych systemów rozproszonych. Dzięki temu narzędziu programiści mogą szybko przejść do konkretnego śladu, wymagającego zaledwie kilku kliknięć, i uzyskać jasne zrozumienie głównych przyczyn problemów.

Co więcej, APM 360 wyświetla wpływ błędu na użytkownika wraz z poziomem błędu, umożliwiając programistom identyfikację i priorytetyzację problemów, które miałyby największy wpływ na użytkowników. Inne godne uwagi funkcje APM 360 obejmują kontekstowe wzorce dzienników, kierowane przepływy pracy i rekomendacje danych.

Lavanya Chockalingam, Principal Product Marketing Manager w New Relic, stwierdziła we wpisie na blogu, że APM 360 to nie tylko monitorowanie - jego celem jest umożliwienie wszystkim inżynierom, niezależnie od poziomu doświadczenia, doskonalenia się w korzystaniu z narzędzi APM. Zapewniając całościowy wgląd w kondycję usług i kluczowe wskaźniki aplikacji, APM 360 ma na celu wyposażenie programistów w wiedzę potrzebną do zapewnienia wydajności, kondycji i zdolności aplikacji do zapobiegania problemom, co ostatecznie ma realny wpływ na wyniki biznesowe.

Oprócz tradycyjnych narzędzi APM, platformy no-code, takie jak AppMaster, zyskują na popularności w branży technologicznej, umożliwiając użytkownikom łatwe tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. AppMaster no-code Platforma .io wspiera również tworzenie aplikacji bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu kodowania, dzięki czemu proces ten jest szybszy i bardziej opłacalny dla różnych klientów, od małych firm po przedsiębiorstwa.