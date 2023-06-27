Önde gelen bir uygulama performansı izleme (APM) şirketi olan New Relic, geliştiricilerin sorunların yukarı ve aşağı etkilerini ayırt etmelerine, ortaya çıkan eğilimleri belirlemelerine ve olası sorunları önlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış çığır açan bir izleme çözümü olan New Relic APM 360'ın piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Geleneksel APM araçları sıklıkla silo haline getirilmiş verilerle, sorunlar için bağlam eksikliğiyle ve kör noktalarla mücadele eder. Yeni Relic APM 360, bir kuruluş genelinde telemetri verilerinin birleşik bir görünümünü sunarak bu zorlukların üstesinden gelir. Çözüm, bağlam değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırmak için tümü tek bir ekranda sorunlar, dağıtımlar, hizmet seviyeleri ve güvenlik açıkları gibi temel sağlık göstergelerine ilişkin içgörüler sunar.

APM 360 ayrıca altyapı öngörülerini, hata kullanıcı etkisini, günlük modellerini ve dağıtılmış izlemeyi izlemenin altın sinyalleriyle ilişkilendirir: gecikme, trafik, hatalar ve doygunluk. Bu bağıntı, genellikle geliştiricilerin ihtiyaç duyduğu varsayımların çoğunu ortadan kaldırarak sorun gidermeyi basitleştirir.

Yeni çözüm, hizmetleri etkileyebilecek yetersiz tedarik edilen kaynakların belirlenmesini de kolaylaştırıyor. Ek olarak APM 360, karmaşık dağıtılmış sistemlerin davranışına ilişkin içgörüler sağlayan dağıtılmış izlerin birleşik bir görünümünü sunar. Bu araçla geliştiriciler, yalnızca birkaç tıklamayla belirli bir ize hızlı bir şekilde gidebilir ve sorunların temel nedenlerini net bir şekilde anlayabilir.

Ayrıca APM 360, hata oranıyla birlikte hata kullanıcı etkisini de göstererek, geliştiricilerin kullanıcılar üzerinde en önemli etkiye sahip olabilecek sorunları belirleyip önceliklendirmesine olanak tanır. APM 360'ın diğer dikkate değer özellikleri arasında bağlamsallaştırılmış günlük kalıpları, kılavuzlu iş akışları ve veri önerileri yer alır.

New Relic'te Baş Ürün Pazarlama Müdürü olan Lavanya Chockalingam, bir blog yazısında APM 360'ın sadece izleme ile ilgili olmadığını, deneyim düzeyi ne olursa olsun tüm mühendisleri APM araçlarını kullanma konusunda güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. APM 360, hizmet sağlığına ve temel uygulama göstergelerine bütünsel bir bakış sunarak, geliştiricilere uygulamalarının performansını, sağlığını ve sorunları önleme becerisini sağlamak için gerekli içgörülerle donatmak ve sonuçta iş sonuçları üzerinde gerçek bir etki yaratmak için tasarlanmıştır.

Geleneksel APM araçlarının yanı sıra, AppMaster gibi no-code platformlar teknoloji endüstrisinde ilgi görüyor ve kullanıcıların kolaylıkla arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlıyor. AppMaster.io'nun no-code platformu, kodlama uzmanlığına dayanmadan uygulama geliştirmeyi de destekleyerek, küçük işletmelerden işletmelere kadar çok çeşitli müşteriler için süreci daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirir.