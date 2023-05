Elastic, l'entreprise responsable du moteur de recherche et d'analyse distribué Elasticsearch, a récemment annoncé le lancement de son moteur de pertinence Elasticsearch Relevance Engine (ESRE). Dernier né de la gamme de solutions basées sur l'IA, ESRE est conçu pour apporter une innovation basée sur l'IA aux données d'entreprise sans compromettre la taille, la rentabilité ou la sécurité.

Au cœur d'ESRE se trouvent ses modèles intégrés de recherche vectorielle et de transformation, qui facilitent les applications d'IA générative tout en relevant les défis liés à la gestion de grands volumes de données structurées et non structurées. En exploitant ces capacités, les utilisateurs peuvent créer des déploiements sécurisés qui rationalisent l'accès à la pleine valeur de leurs données propriétaires, tout en améliorant leur infrastructure et leurs processus.

Ash Kulkarni, PDG d'Elastic, estime que l'ESRE change la donne pour les entreprises qui cherchent à prendre une longueur d'avance dans le monde en pleine évolution de l'IA générative. L'IA générative est un moment révolutionnaire dans la technologie, et les entreprises qui y parviennent rapidement sont les leaders de demain", a-t-il déclaré, ajoutant que le moteur de pertinence Elasticsearch est disponible dès aujourd'hui, et que nous avons déjà fait le gros du travail en facilitant la tâche des entreprises pour qu'elles parviennent à faire de l'IA générative de manière correcte.

En outre, ESRE offre aux utilisateurs la flexibilité d'apporter leurs propres modèles de transformation et d'intégrer des modèles de transformation tiers dans leurs déploiements, ce qui se traduit par un mélange transparent de l'innovation en matière d'IA générative avec leurs données d'entreprise. En répondant aux préoccupations en matière de sécurité des données et en simplifiant le processus de déploiement, Elasticsearch Relevance Engine permet aux organisations d'aller de l'avant dans le domaine de l'IA sans être freinées par les barrières traditionnelles.

